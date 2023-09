Natuklasan ng mga Astronomo ang Planetang Nag-oorbit ng Rare Star System

Isang pangkat ng mga astronomer na gumagamit ng Very Large Telescope facility sa Chile ang nakagawa ng nakakaintriga na pagtuklas sa malalim na kalawakan. Nakuha nila ang isang imahe ng isang star system na kilala bilang HIP 81208, na may napakalaking gitnang bituin na ini-orbit ng isang brown dwarf, isang mas maliit na "failed star." Bilang karagdagan dito, natukoy ng mga siyentipiko ang isang planeta na umiikot sa isang maliit na bituin na matatagpuan mas malayo sa gitnang bituin. Ang planeta, na pinangalanang "HIP 81208 Cb," ay humigit-kumulang 15 beses ang mass ng Jupiter.

Ayon sa European Southern Observatory, na isang collaborative science organization ng mga European na bansa, ang pagtuklas ng HIP 81208 Cb ay ginagawang hierarchical quadruple system ang star system, na may dalawang bituin at dalawang mas maliliit na celestial na katawan na umiikot sa bawat isa. Ang bagong natagpuang planeta ay matatagpuan sa hangganan sa pagitan ng mga planeta at brown dwarf, na hindi masyadong malaki at mainit para sumailalim sa nuclear fusion.

Karaniwan, ang mga astronomo ay umaasa sa mga pamamaraan tulad ng paraan ng pagbibiyahe upang makita at pag-aralan ang mga exoplanet. Gayunpaman, ang Very Large Telescope, kasama ang malalaking salamin nito, ay may kakayahang kumuha ng mga direktang larawan ng malalayong mundong ito. Ang James Webb Space Telescope, ang pinakamakapangyarihang space observatory ng sangkatauhan, ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pag-aaral ng mga exoplanet atmosphere at pagbibigay ng mga insight sa malalayong mundong ito.

Bagama't kakaunti ang nalalaman tungkol sa HIP 81208 Cb sa ngayon, ang pagtuklas ay nagdaragdag sa aming pag-unawa sa mga exoplanet at sa iba't ibang katangian ng mga ito. Posible na ang ilan sa mga malalayong planeta na ito ay maaaring magkaroon ng mga kondisyon na angkop para sa dayuhan na buhay, bagama't walang kongkretong ebidensya na natagpuan sa ngayon.

Sa pangkalahatan, itinatampok ng pagtuklas na ito ang pagiging kumplikado at pagkakaiba-iba ng mga star system sa uniberso, na nagpapalawak ng ating kaalaman sa mga celestial body na umiiral sa kabila ng sarili nating solar system.

