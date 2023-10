Ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Atoms, Molecules, at Matter

Ang mga atomo ay ang pangunahing mga bloke ng gusali ng bagay. Binubuo ang mga ito ng isang nucleus, na naglalaman ng mga proton na may positibong sisingilin at mga neutron na hindi sinisingil, na ini-orbit ng mga electron na may negatibong sisingilin. Kapag ang dalawa o higit pang mga atom ay nagbubuklod sa isang nakapirming proporsyon at istraktura, sila ay bumubuo ng isang kemikal na sangkap na kilala bilang isang molekula. Halimbawa, ang tubig (H2O) ay isang molekula na binubuo ng dalawang hydrogen atoms na nakagapos sa isang oxygen atom.

Ang bagay ay tumutukoy sa anumang bagay na sumasakop sa espasyo at may masa. Maaari itong umiral sa iba't ibang estado, tulad ng solid, likido, o gas. Ang mga solido, tulad ng mga kristal, ay may organisadong istraktura na may simetriko na pagkakaayos ng mga atomo o molekula. Ang mga likido, tulad ng tubig o langis, ay malayang dumadaloy ngunit nagpapanatili ng pare-parehong dami. Ang mga gas, sa kabilang banda, ay walang nakapirming hugis o volume at binubuo ng mga indibidwal na molekula na malayang gumagalaw.

Ang atmospera ay ang sobre ng mga gas na nakapalibot sa Earth o iba pang mga celestial body. Ang mga ulap, na binubuo ng mga patak ng tubig o mga particle ng yelo, ay mga masa ng mga particle na nasa hangin na naglalakbay nang mataas sa atmospera ng Earth na hinihimok ng hangin. Ang mga kometa ay mga celestial na bagay na binubuo ng isang nucleus ng yelo at alikabok. Kapag ang isang kometa ay dumaan malapit sa araw, ang init ay nagiging sanhi ng pagsingaw ng yelo, na lumilikha ng isang nakikitang buntot.

Ang mga organo ay iba't ibang bahagi ng isang organismo na gumaganap ng mga tiyak na tungkulin. Halimbawa, ang obaryo ay isang organ na responsable sa paggawa ng mga itlog, at ang utak ay isang organ na nagpoproseso ng mga signal ng nerve. Ang mga protina, na binubuo ng mahabang kadena ng mga amino acid, ay mahahalagang molekula na bumubuo sa batayan ng mga buhay na selula, kalamnan, at mga tisyu. Sila ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa iba't ibang mga biological na proseso.

Sa mundo ng kimika, ang mga asin ay mga compound na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama ng isang acid na may base, na kadalasang matatagpuan sa karagatan bilang asin sa dagat. Ang supercooling ay tumutukoy sa proseso ng paglamig ng likido o gas sa ibaba ng nagyeyelong punto nito nang hindi ito nagpapatigas. Ito ay isang halimbawa kung paano maaaring umiral ang matter sa iba't ibang estado, na nagpapakita ng mga kamangha-manghang katangian ng mga atomo at molekula.

Pinagmumulan:

- atmospera: Ang sobre ng mga gas na nakapalibot sa Earth, ibang planeta o buwan

- atom: Ang pangunahing yunit ng elemento ng kemikal

- kemikal: Isang sangkap na nabuo mula sa dalawa o higit pang mga atomo na nagsasama sa isang nakapirming proporsyon at istraktura

- ulap: Isang balahibo ng mga molekula o particle, tulad ng mga patak ng tubig, na gumagalaw sa ilalim ng pagkilos ng panlabas na puwersa

- comet: Isang celestial object na binubuo ng nucleus ng yelo at alikabok

- kristal: Isang solid na binubuo ng simetriko, ayos, tatlong-dimensional na pag-aayos ng mga atomo o molekula

- likido: Isang materyal na malayang dumadaloy ngunit nagpapanatili ng pare-parehong volume

- bagay: Isang bagay na sumasakop sa espasyo at may masa

- molecule: Isang electrically neutral na grupo ng mga atom na kumakatawan sa pinakamaliit na posibleng dami ng isang chemical compound

- organ: Iba't ibang bahagi ng isang organismo na gumaganap ng isa o higit pang partikular na tungkulin

- protina: Isang tambalang ginawa mula sa isa o higit pang mahabang kadena ng mga amino acid

- asin: Isang tambalang ginawa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng acid sa isang base

- dagat: Isang karagatan o rehiyon na bahagi ng karagatan

- solid: Matibay at matatag ang hugis; hindi likido o gas

- supercool: Isang pang-uri para sa isang likido o isang gas na dahan-dahang pinalamig hanggang sa ibaba ng punto ng pagyeyelo nito nang hindi ito nagiging solid.

- supercooled: Pang-uri para sa ilang likido o gas na pinalamig hanggang sa ibaba ng nagyeyelong punto nito nang hindi ito nagiging solid