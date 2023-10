Maaaring Ipaliwanag ng Starquakes ang Napakahusay na Pagsabog ng Enerhiya mula sa Kalawakan, Nagmumungkahi ng Bagong Pananaliksik

Ang bagong pananaliksik na isinagawa sa Unibersidad ng Tokyo ay nagmumungkahi na ang "mga starquakes" ay maaaring nasa likod ng matinding pagsabog ng enerhiya mula sa kalawakan na kilala bilang mabilis na pagsabog ng radyo. Ang mga signal na ito, na maaaring matukoy bilang mga radio wave, ay unang natuklasan noong 2007 at maaaring maglakbay ng bilyun-bilyong light years, na tumatagal lamang ng isang bahagi ng isang segundo.

Habang ang sanhi ng mga pagsabog na ito ay nananatiling isang misteryo, ang umiiral na teorya ay nagmumungkahi na ang ilan ay ibinubuga ng mga neutron na bituin, na nabuo kapag ang isang supergiant na bituin ay gumuho. Lalo na, ang mga magnetar, na mga neutron star na may malakas na magnetic field, ay naobserbahang naglalabas ng mabilis na pagsabog ng radyo.

Napansin ng mga nakaraang pag-aaral ang pagkakatulad sa pagitan ng pamamahagi ng enerhiya ng paulit-ulit na mabilis na pagsabog ng radyo at ng mga lindol at solar flare. Gayunpaman, natuklasan ng bagong pag-aaral ng Unibersidad ng Tokyo, na inilathala sa "Mga Buwanang Paunawa ng Royal Astronomical Society," ang mga natatanging pagkakaiba sa pagitan ng mga pagsabog at pag-aapoy habang tinutukoy din ang ilang pagkakatulad sa pagitan ng mabilis na pagsabog ng radyo at mga lindol.

Sinusuportahan nito ang hypothesis na ang mabilis na pagsabog ng radyo ay sanhi ng "mga starquakes," na nangyayari kapag ang ibabaw ng isang neutron star ay sumasailalim sa isang biglaang pagbabago. Katulad ng mga lindol, ang mga starquake ay maaaring magbigay ng mga insight sa pag-unawa sa high-density matter, nuclear physics, at maging sa gawi ng mga lindol.

Ipinahayag ni Propesor Tomonori Totani ng Departamento ng Astronomy ng Unibersidad ng Tokyo na ang pag-aaral ng mga starquakes sa malalayong ultradense na mga bituin ay nagbibigay ng mga bagong pananaw sa mga lindol dahil ang loob ng isang neutron star ay ang pinakasiksik na rehiyon sa uniberso. Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa pagkakaroon ng mga bagong insight sa napakataas na densidad na bagay at ang mga pangunahing batas ng nuclear physics.

Ang pag-aaral na isinagawa ni Propesor Totani at nagtapos na mag-aaral na si Yuya Tsuzuki ay sinuri ang ugnayan sa dalawang-dimensional na espasyo at sinuri ang relasyon sa oras-enerhiya ng halos 7,000 mabilis na pagsabog ng radyo mula sa iba't ibang mga mapagkukunan. Pinag-aralan din nila ang mga lindol gamit ang data mula sa Japan at sinuri ang mga solar flare sa pamamagitan ng mga rekord mula sa internasyonal na misyon ng Hinode.

Ang karagdagang pananaliksik ay isasagawa upang patunayan ang pagiging pangkalahatan ng mga pagkakatulad na makikita sa pagitan ng mabilis na pagsabog ng radyo, lindol, at solar flare. Ang pag-unawa sa mga mekanismo sa likod ng mga masiglang kaganapan sa kalawakan na ito ay posibleng magbunyag ng mga nakakaintriga na natuklasan tungkol sa kalikasan ng ating uniberso.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Tokyo

– Mga Buwanang Paunawa ng Royal Astronomical Society