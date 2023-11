Natuklasan ng mga Siyentista ang Mga Potensyal na Hamon sa Pagbawi ng Ozone Layer

By

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Communications, nagduda ang mga siyentipiko sa malawak na tinatanggap na paniwala na ang ozone layer ay bumabawi. Taliwas sa mga nakaraang pagtatasa, ang mga natuklasang ito ay nagmumungkahi na hindi lamang ang butas ng ozone ay hindi nagsasara, ngunit ito ay maaaring aktwal na lumalawak.

Ang Montreal Protocol, isang internasyonal na kasunduan na pinagtibay noong 1987, ay matagumpay na inalis ang paggamit ng higit sa 100 ozone-depleting na kemikal, kabilang ang mga chlorofluorocarbon (CFC) na karaniwang matatagpuan sa mga aerosol spray, solvent, at refrigerant. Ang pagbabawal na ito ay pinarangalan bilang isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapagaling ng ozone layer.

Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa New Zealand na ang mga antas ng ozone sa core ng Antarctic ozone hole ay bumaba ng 26% mula noong 2004 sa panahon ng tagsibol. Ito ay nagpapahiwatig na ang butas ay hindi lamang nanatiling malaki sa laki ngunit lumalim din, na nagreresulta sa pagbaba ng mga antas ng ozone.

Iniuugnay ng pag-aaral ang mga nakababahala na natuklasang ito sa mga pagbabago sa Antarctic polar vortex, isang malaking umiikot na masa ng malamig na hangin at mababang presyon sa itaas ng South Pole. Ang mga may-akda ng pag-aaral ay hindi nagsaliksik nang mas malalim sa mga partikular na sanhi ng mga pagbabagong ito; gayunpaman, kinikilala nila na ang iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang polusyon sa pag-init ng planeta, mga partikulo sa hangin mula sa mga wildfire at mga bulkan, at mga pagbabago sa solar cycle, ay maaaring mag-ambag sa pagkasira ng ozone.

Si Hannah Kessenich, isang PhD na mag-aaral sa Unibersidad ng Otago at nangungunang may-akda ng pag-aaral, ay nagbigay-diin sa koneksyon sa pagitan ng atmospheric dynamics at ang pagtitiyaga ng Antarctic ozone hole, na nagsasabi, "Kaya, habang ang Montreal Protocol ay hindi mapag-aalinlanganan na matagumpay sa pagbabawas ng mga CFC. oras at pagpigil sa sakuna sa kapaligiran, ang kamakailang patuloy na mga butas ng ozone sa Antarctic ay tila malapit na nauugnay sa mga pagbabago sa dinamika ng atmospera.

FAQ

Bumabawi ba ang ozone layer?

Ang mga natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Nature Communications ay hinahamon ang paniwala na ang ozone layer ay bumabawi. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang butas ng ozone ay maaaring hindi nagsasara at maaaring lumawak pa.

Ano ang sanhi ng pagkasira ng ozone layer?

Ang pag-ubos ng ozone layer ay pangunahing nauugnay sa paggamit ng mga kemikal na nakakasira ng ozone, tulad ng mga chlorofluorocarbon (CFC), na karaniwang ginagamit sa mga aerosol spray, solvent, at refrigerant. Ang pagbabawal sa mga kemikal na ito sa ilalim ng Montreal Protocol ay naging epektibo sa pagbabawas ng kanilang mga antas at pagtulong sa pagbawi ng ozone layer.

Anong mga kadahilanan ang nakakatulong sa pagkasira ng ozone?

Ang pag-ubos ng ozone ay maaaring maimpluwensyahan ng iba't ibang salik, kabilang ang polusyon sa pag-init ng planeta, mga particle na nasa hangin mula sa mga wildfire at bulkan, at mga pagbabago sa solar cycle. Ang mga salik na ito ay maaaring makaapekto sa dynamics ng ozone layer at mag-ambag sa pagkaubos nito.

Ano ang papel ng Antarctic polar vortex?

Ang Antarctic polar vortex ay isang malaking umiikot na masa ng mababang presyon at napakalamig na hangin sa itaas ng South Pole. Ang mga pagbabago sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa atmospera, tulad ng lakas at temperatura nito, ay maaaring makaapekto sa mga konsentrasyon ng ozone at makatutulong sa pananatili ng butas ng ozone.

Ano ang kahalagahan ng mga natuklasan ng pag-aaral?

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapakita ng mga potensyal na hamon sa pagbawi ng ozone layer. Ipinapahiwatig nila na sa kabila ng mga pagsisikap na bawasan ang mga kemikal na nakakasira ng ozone, ang Antarctic ozone hole ay hindi nagpakita ng makabuluhang mga palatandaan ng pagpapabuti at maaaring lumala pa. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang maunawaan ang kumplikadong dinamika na nag-aambag sa pagtitiyaga ng butas ng ozone.