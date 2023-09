Tasmanian Tiger: Matagumpay na Nabawi ng mga Mananaliksik ang RNA mula sa Extinct Species

By

Sa isang malaking tagumpay, matagumpay na nakuha ng mga siyentipiko ang RNA mula sa mga napreserbang specimen ng Tasmanian tiger, isang extinct marsupial, na itinayo noong 1891. Ito ang unang pagkakataon na ang RNA, isang hindi gaanong matatag na genetic material kaysa sa DNA, ay nakuha mula sa isang extinct species. Ang mga specimen ay nakaimbak sa isang museo sa Stockholm, Sweden.

Ang pagbawi ng RNA mula sa mga specimen ng Tasmanian tigre ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa biology at metabolism ng mga patay na hayop na ito. Ang RNA sequencing ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga gene complement at gene activity, na mahalaga para maunawaan ang mga katangian at katangian ng mga extinct species.

Noong nakaraan, ang DNA ay matagumpay na nakuha mula sa mga sinaunang organismo, ngunit ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng potensyal para sa pagbawi ng RNA mula sa mga patay na species. Ang pag-iingat ng mga specimen ng Tasmanian tigre, sa kabila ng pag-imbak sa temperatura ng silid sa isang aparador, ay hinahamon ang pagpapalagay na ang RNA ay mabilis na bumababa sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-aaral at muling paglikha ng mga extinct species.

Higit pa sa kahalagahan nito para sa pag-unawa sa mga patay na species, ang kakayahang mabawi ang RNA mula sa mga sinaunang virus ay maaaring makatulong sa pag-aaral ng mga nakaraang pandemya. Ang RNA ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghahatid ng genetic na impormasyon na natanggap mula sa DNA, na nagpapagana ng synthesis ng mga protina at nagre-regulate ng cellular metabolism.

Ang Tasmanian tiger, na kilala rin bilang thylacine, ay isang tugatog na maninila sa buong Australia at mga kalapit na isla hanggang sa ang aktibidad ng tao ay nagdulot nito sa pagkalipol. Ang pagdating ng mga tao sa Australia mga 50,000 taon na ang nakalilipas, na sinundan ng kolonisasyon ng Europa noong ika-18 siglo, ay humantong sa pagbaba ng populasyon at sa huli ay ang pagkamatay ng Tasmanian tigre. Idineklara silang banta sa mga alagang hayop, na nagresulta sa isang bounty sa kanilang mga ulo. Ang huling kilalang Tasmanian tigre ay namatay sa pagkabihag noong 1936.

Ang mga pagsisikap na "de-extinct" ang ilang mga species, kabilang ang Tasmanian tigre, ay inilunsad ng mga pribadong inisyatiba. Habang ang muling paglikha ng mga patay na species mula sa mga buhay na kamag-anak ay nagdudulot ng mga hamon, ang pag-aaral na ito ay nagha-highlight sa kahalagahan ng karagdagang pananaliksik sa biology ng mga patay na hayop.

Pinagmumulan:

- Reuters