Matagumpay na Nakuha ng mga Siyentista ang RNA mula sa Extinct Tasmanian Tiger – Ano ang Susunod?

Noong Setyembre 2023, nakamit ng mga siyentipiko ang isang malaking tagumpay sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha ng RNA mula sa isang Tasmanian tigre, isang patay na nilalang. Ang nakuhang RNA ay mula sa isang ispesimen na higit sa 130 taong gulang at kasalukuyang nakalagay sa Swedish Museum of Natural History. Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagbigay sa mga geneticist ng mahahalagang insight sa kung paano gumagana ang mga gene ng extinct na hayop na ito. Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nai-publish sa siyentipikong journal na Genome Research.

Ang Tasmanian tiger, na kilala rin bilang thylacine, ay isang carnivorous marsupial na dating gumagala sa Australia, New Guinea, at Tasmania. Ang eksaktong dahilan ng pagkalipol nito ay nananatiling hindi alam, ngunit pinaniniwalaan na ang pag-uusig ng tao ay may mahalagang papel. Ang huling kilalang thylacine, na pinangalanang Benjamin, ay namatay sa pagkabihag noong 1936.

Habang ang pangunahing pokus ng pananaliksik ay hindi sa pag-clone ng mga patay na species, ang kakayahang kunin, pag-aralan, at pagkakasunud-sunod ng lumang RNA ay nagbubukas ng mga posibilidad para muling likhain ang mga patay na species sa hinaharap. Ang geneticist na si Emilio Mármol Sánchez, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, ay nagtataguyod para sa higit pang pananaliksik sa biology ng mga patay na hayop na ito. Gayunpaman, ang proseso ng muling paglikha ng isang extinct species sa pamamagitan ng pag-edit ng gene sa mga nabubuhay na kamag-anak ng hayop ay kumplikado at matagal.

Nangunguna sa mga pagsisikap na buhayin muli ang thylacine ay si Propesor Andrew Pask mula sa Unibersidad ng Melbourne. Sinabi niya na ang pagtuklas ng RNA sa lumang museo at mga sinaunang sample ay nagdaragdag ng makabuluhang lalim sa aming pag-unawa sa extinct animal biology. Ang proseso ng muling pagkabuhay ay nagsasangkot ng pag-edit sa DNA ng pinakamalapit na nabubuhay na kamag-anak ng mga patay na species, paglikha ng mga embryo na may mga binagong genome, at paghahanap ng angkop na kahaliling ina para sa mga supling. Habang ang mga genome ng humigit-kumulang 20 extinct species ay nasunod-sunod, noong 2022, wala sa mga species na ito ang matagumpay na muling nalikha.

Ang pag-clone ay isang katulad na proseso na maaaring isaalang-alang kapag ang mga species ay matagumpay na nabuhay muli. Gayunpaman, ang kasalukuyang focus ay sa paggamit ng genetic restoration kaysa sa pag-clone. Kasama sa cloning ang paglilipat ng DNA mula sa isang somatic cell patungo sa isang egg cell na inalis ang nucleus nito at ang DNA ay naalis, na pagkatapos ay bubuo sa isang embryo. Ang embryo ay pagkatapos ay itinanim sa isang kahaliling ina upang lumaki sa isang buhay na replika ng mga patay na species.

Sa konklusyon, ang matagumpay na pagkuha ng RNA mula sa Tasmanian tigre ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa genetic na pananaliksik at ang potensyal na muling pagkabuhay ng mga patay na species. Habang ang proseso ng muling paglikha ng isang patay na species ay kumplikado at mapaghamong, ang mga siyentipiko ay itinutulak ang mga hangganan ng kaalaman sa larangang ito. Ang hinaharap ay maaaring magkaroon ng posibilidad na makita ang matagal nang nawawalang mga species na muling naglalakad sa Earth.

