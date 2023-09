Pagde-decode ng Genetic Secrets ng Extinct Species: RNA Analysis of the Tasmanian Tiger

By

Ang mga geneticist ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa pamamagitan ng paghihiwalay at pag-decode ng mga molekula ng RNA mula sa isang 130 taong gulang na ispesimen ng tigre ng Tasmanian. Ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang RNA ay nakuha mula sa isang patay na hayop. Ang genetic na materyal ay nakuha mula sa isang ispesimen sa koleksyon ng Swedish Museum of Natural History. Ang mga natuklasan, na inilathala sa siyentipikong journal na Genome Research, ay nagbigay liwanag sa kung paano gumagana ang mga gene ng matagal nang Tasmanian tigre.

Ang Tasmanian tigre, o thylacine, ay isang marsupial predator na naglaho humigit-kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas, maliban sa isang populasyon sa Tasmania na nang maglaon ay hinabol hanggang sa pagkalipol. Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral na si Emilio Mármol Sánchez ay nagsabi na habang ang muling pagpapakilala sa mga species ay hindi layunin ng pananaliksik, ang isang mas malalim na pag-unawa sa genetic makeup ng Tasmanian tigre ay maaaring makatulong sa mga pagsisikap na buhayin muli ang hayop.

Si Andrew Pask, na namumuno sa Thylacine Integrated Genetic Restoration Research Lab, ay inilarawan ang pag-aaral bilang groundbreaking, dahil ipinapakita nito na ang RNA ay maaaring makuha mula sa lumang museo at mga sinaunang sample. Ang pagtuklas na ito ay magpapahusay sa pag-unawa ng mga siyentipiko sa biology ng mga patay na hayop at pagbutihin ang muling pagtatayo ng mga extinct genome.

Hindi tulad ng DNA, ang RNA ay isang pansamantalang kopya ng isang seksyon ng DNA at mas marupok, mabilis na masira. Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang RNA ay hindi nagtitiis sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, noong 2019, inayos ng mga mananaliksik ang RNA mula sa balat ng isang 14,300 taong gulang na lobo na napanatili sa permafrost. Ang kasalukuyang pag-aaral ay higit pang nagtatatag ng pagiging posible ng pagkuha ng RNA mula sa mga patay na hayop, na may mga pagsisikap sa hinaharap na naglalayong mabawi ang RNA mula sa mga species na nawala nang mas maaga, tulad ng woolly mammoth.

Matagumpay na na-sequence ng research team ang RNA mula sa balat ng Tasmanian tiger specimen at mga skeletal muscle tissues, na kinikilala ang mga gene na partikular sa thylacine. Ang impormasyong ito ay bumubuo sa transcriptome ng hayop, na kahalintulad sa genome na nakaimbak sa DNA. Ang pag-unawa sa RNA ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na magkaroon ng mas komprehensibong pag-unawa sa biology ng isang hayop. Ginagamit ni Mármol Sánchez ang pagkakatulad ng isang lungsod kung saan ang bawat restaurant ay may access sa isang higanteng recipe book (DNA), ngunit ito ay RNA na nagpapahintulot sa bawat restaurant na lumikha ng mga natatanging pagkain. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa RNA, maaaring matuklasan ng mga siyentipiko ang masalimuot na biology at metabolismo sa loob ng mga selula.

Ang pambihirang tagumpay na ito sa pag-decode ng mga genetic na sikreto ng isang extinct species ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-aaral ng sinaunang DNA at pag-unawa sa masalimuot na gawain ng matagal nang nawawalang mga nilalang.

