Ang Pinakamalakas at Malayong Mabilis na Pagsabog ng Radio na Natukoy Kailanman

Natuklasan kamakailan ng mga siyentipiko ang isang malakas na pagsabog ng enerhiya, na kilala bilang isang mabilis na pagsabog ng radyo (FRB), na nagmumula sa kailaliman ng uniberso. Ang partikular na pagsabog na ito ay hindi lamang ang pinakamalayo sa uri nito na nakita, ngunit ito rin ay napakalakas. Tumagal ng humigit-kumulang walong bilyong taon para maglakbay ang pagsabog sa Earth. Wala pang isang segundo, naglabas ito ng parehong dami ng enerhiya na inilalabas ng Araw sa loob ng mahigit 30 taon.

Ang mabilis na pagsabog ng radyo ay matinding pagsabog ng enerhiya na nangyayari sa kalawakan, at hindi pa rin alam ang eksaktong pinagmulan ng mga ito. Ang ilang mga paliwanag ay may kasamang extraterrestrial na teknolohiya o neutron star. Gayunpaman, ang bagong natuklasang pagsabog na ito ay lumilitaw na nagmula sa isang maliit na grupo ng mga nagsasama-samang mga kalawakan, na umaayon sa mga kasalukuyang teoryang nakapalibot sa kanilang mga pinagmulan. Ang kapansin-pansing intensity ng pagsabog ay nagdudulot ng hamon sa ating kasalukuyang pag-unawa sa kung paano ibinubuga ang mga ito.

Ang kakayahang tuklasin at pag-aralan ang mabilis na pagsabog ng radyo ay may malaking potensyal para sa pagsagot sa mga pangunahing tanong tungkol sa kosmos. Ang mga pagsabog na ito ay maaaring makatulong sa pagtukoy sa aktwal na bigat ng sansinukob, isang nakalilitong pagtatanong na nagdulot ng hindi tiyak na mga resulta hanggang ngayon. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang nawawalang bagay sa uniberso, na bumubuo ng higit sa kalahati ng dapat naroroon, ay maaaring nagtatago sa espasyo sa pagitan ng mga kalawakan. Sa pamamagitan ng pagdama ng ionized na materyal, ang mabilis na pagsabog ng radyo ay nag-aalok ng mga insight sa dami ng bagay na naroroon sa mga intergalactic na rehiyon.

Ang kamakailang pagsabog ay unang nakita gamit ang isang teleskopyo sa Japan at pagkatapos ay sinuri nang detalyado gamit ang iba pang mga teleskopyo. Pinahintulutan ng Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ang mga siyentipiko na matukoy ang pinagmulan ng pagsabog. Ang karagdagang pagsisiyasat gamit ang European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) sa Chile ay nagsiwalat na ang pinagmulang galaxy ay mas luma at mas malayo kaysa sa anumang iba pang pinagmulan ng FRB na natuklasan hanggang sa kasalukuyan, malamang na nasa loob ng isang maliit na grupo ng mga pinagsama-samang galaxy.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nakadokumento sa papel na pinamagatang "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1," na inilathala sa journal Science.

Mga Pinagmulan: Agham, Swinburne University of Technology