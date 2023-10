Iminumungkahi ng Mga Siyentista ang Super-Bright na Pinagmumulan ng Liwanag na Pinapatakbo ng Quasiparticle

Ang mga siyentipiko mula sa Instituto Superior Técnico (IST) sa Portugal, Unibersidad ng Rochester, Unibersidad ng California, Los Angeles, at Laboratoire d'Optique Appliquée sa France ay naglathala ng isang pag-aaral sa Nature Photonics na nagmumungkahi ng paggamit ng mga quasiparticle upang lumikha ng sobrang liwanag ilaw na pinagmumulan. Ang mga quasiparticle na ito, na nabuo sa pamamagitan ng naka-synchronize na paggalaw ng maraming mga electron, ay may mga natatanging katangian na nagpapahintulot sa kanila na maglakbay sa anumang bilis, kahit na mas mabilis kaysa sa liwanag, at makatiis ng matinding pwersa.

Ang mga quasiparticle ay may kakayahang lumipat sa mga paraan na hindi pinapayagan ng mga batas ng pisika na namamahala sa mga indibidwal na particle. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga advanced na computer simulation sa mga supercomputer upang pag-aralan ang mga katangian ng quasiparticle sa mga plasma. Natuklasan nila ang mga promising application para sa quasiparticle-based na light source, kabilang ang non-destructive imaging para sa pag-scan ng virus, pag-unawa sa mga biological na proseso, paggawa ng mga computer chips, at paggalugad sa gawi ng matter sa celestial bodies.

Ang iminungkahing quasiparticle-based na mga pinagmumulan ng liwanag ay may ilang mga pakinabang sa mga umiiral na anyo, tulad ng mga libreng electron laser. Ang mga mapagkukunang nakabatay sa quasiparticle ay mas maliit at mas praktikal para sa mga laboratoryo, ospital, at negosyo. Sa kaunting distansya sa paglalakbay, ang mga quasiparticle ay maaaring makagawa ng hindi kapani-paniwalang maliwanag na liwanag, na potensyal na humahantong sa mga makabuluhang pagsulong sa siyensya at teknolohikal.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa larangan ng radiation physics at maaaring baguhin nang lubusan ang mga pinagmumulan ng liwanag, na nagbibigay-daan sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa iba't ibang larangang pang-agham at teknolohikal.

Pinagmulan: Unibersidad ng Rochester