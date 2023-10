Isang Iminungkahing Scientific Law ang Nagpapakita ng Ebolusyonaryong Landas ng Uniberso

Iminungkahi ng mga siyentipiko ang isang groundbreaking na bagong batas na nalalapat sa ebolusyon ng hindi lamang mga buhay na organismo kundi pati na rin ang mga mineral, planeta, bituin, at halos anumang bagay sa uniberso. Ang batas na ito, na tinatawag na "batas ng pagpaparami ng functional na impormasyon," ay tumutukoy sa mga pangkalahatang konsepto ng pagpili na nagtutulak sa mga system na maging mas kumplikado sa paglipas ng panahon.

Ang pangkat ng pananaliksik sa likod ng batas na ito ay isang interdisciplinary group na binubuo ng mga pilosopo, astrophysicist, mineralogist, at data scientist. Ang kanilang layunin ay upang matugunan ang pangunahing misteryo kung bakit ang mga kumplikadong sistema ay may posibilidad na umunlad tungo sa higit na functional na impormasyon. Inilarawan ng mga mananaliksik ang kanilang mga natuklasan sa isang pag-aaral na inilathala sa journal PNAS.

Ayon sa bagong batas, ang functional na impormasyon ng isang system ay tataas at uunlad kung ang iba't ibang mga configuration ng system ay sumasailalim sa pagpili para sa isa o higit pang mga function. Naaangkop ang batas na ito sa mga system na binubuo ng maraming bahagi, gaya ng mga atom, molekula, at mga cell. Ang mga bahaging ito ay maaaring ayusin at muling ayusin nang paulit-ulit, na gumagamit ng maraming mga pagsasaayos na pinili batay sa paggana, na may iilan lamang na nabubuhay.

Sa pagpapalawak sa teorya ng ebolusyon ni Darwin, iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang mga non-living system ay dumaan din sa mga proseso ng ebolusyon kapag ang mga pagsasaayos ng nobela ay nagpapabuti sa mga function ng system. Ang isang ganoong function ay ang katatagan.

Ang siyentipikong komunidad ay positibong tumugon sa makabagong batas na ito. Tinawag ni Stuart Kauffman, isang teoretikal na biologist sa Unibersidad ng Pennsylvania, ang pag-aaral na "napakahusay, matapang, malawak, at pagbabago." Pinuri rin ito ni Milan Cirkovic mula sa Astronomical Observatory of Belgrade bilang "simoy ng sariwang hangin" sa intersection ng astrobiology, systems science, at evolutionary theory.

Gayunpaman, hindi lahat ay kumbinsido. Ang astronomo na si Martin Rees mula sa Unibersidad ng Cambridge ay nagtalo na ang paglitaw ng iba't ibang mga materyales, kapaligiran, at istruktura sa walang buhay na mundo ay hindi kinakailangang nangangailangan ng isang bagong pinagbabatayan na prinsipyo na katulad ng pagpili ng Darwinian sa biology.

Ang bagong batas na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga mekanismong nagtutulak sa ebolusyon ng mga kumplikadong sistema sa uniberso, na nagbibigay-liwanag sa mahiwagang phenomenon ng pagtaas ng functional na impormasyon sa paglipas ng panahon. (Pinagmulan: The Guardian, PNAS)