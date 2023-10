Ang mga mananaliksik ay nagpakilala ng isang bagong siyentipikong batas na sumasaklaw sa ebolusyon ng iba't ibang natural na sistema sa uniberso, kabilang ang buhay, mineral, planeta, at mga bituin. Kilala bilang "ang batas ng pagpaparami ng functional na impormasyon," tinutukoy ng batas na ito ang mga pangkalahatang konsepto ng pagpili na nagtutulak sa mga system na maging mas kumplikado sa paglipas ng panahon.

Ang pangkat ng pananaliksik, na binubuo ng mga siyentipiko mula sa magkakaibang larangan tulad ng pilosopiya, astrobiology, teoretikal na pisika, mineralogy, at agham ng datos, ay nagtulungan upang matugunan ang pangunahing tanong kung bakit ang mga kumplikadong sistema, kabilang ang buhay, ay may posibilidad na umunlad tungo sa higit na functional na impormasyon. Ang kanilang mga natuklasan ay nai-publish sa journal PNAS.

Ang batas ng pagtaas ng functional na impormasyon ay nagsasaad na ang functional na impormasyon ng isang system ay tataas at mag-evolve kung maraming mga configuration ng system ang sumasailalim sa pagpili para sa isa o higit pang mga function. Nalalapat ito sa mga system na nabuo mula sa maraming bahagi, tulad ng mga atom, molekula, at mga cell, na maaaring muling ayusin nang paulit-ulit upang magpatibay ng maraming configuration, na may iilan lamang na nabubuhay batay sa kanilang paggana.

Sa pamamagitan ng pagpapalawak sa teorya ng ebolusyon ni Darwin, pinagtatalunan ng mga mananaliksik na ang mga non-living system ay umuunlad din kapag ang mga bagong pagsasaayos ng mga bahagi ay nagpapabuti sa kanilang paggana. Ang isang halimbawa ng isang function na binanggit sa pag-aaral ay ang katatagan.

Ang siyentipikong komunidad ay tumugon sa bagong batas na ito nang may sigasig. Si Stuart Kauffman, isang teoretikal na biologist sa Unibersidad ng Pennsylvania, ay pinuri ito bilang isang "napakahusay, matapang, malawak, at transformational na artikulo." Inilarawan ni Milan Cirkovic, isang propesor sa pananaliksik sa Astronomical Observatory of Belgrade, ang pag-aaral bilang "isang simoy ng sariwang hangin" sa mga larangan ng astrobiology, systems science, at evolutionary theory.

Gayunpaman, hindi lahat ng mga siyentipiko ay kumbinsido sa bagong batas na ito. Ang astronomo na si Martin Rees mula sa Unibersidad ng Cambridge ay nagpahayag ng pag-aalinlangan, na nagsasaad na ang paglitaw ng iba't ibang mga materyales, kapaligiran, at istruktura sa walang buhay na mundo ay hindi kinakailangang nangangailangan ng isang bagong pinagbabatayan na prinsipyo na kahalintulad sa pagpili ng Darwinian sa pamamagitan ng mana.

Sa konklusyon, ang pagpapakilala ng batas ng pagtaas ng functional na impormasyon ay nagbibigay sa mga siyentipiko ng mas malawak na pag-unawa sa ebolusyon ng iba't ibang natural na sistema sa uniberso. Bagama't natutugunan ito ng kaguluhan at papuri ng marami, mayroon ding magkakaibang mga opinyon sa loob ng komunidad na pang-agham tungkol sa kahalagahan nito.

