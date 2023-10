Ano ang Mangyayari sa Ating Araw Kapag Namatay Ito?

By

Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang kapalaran ng ating Araw, sinusubukang matukoy kung ano ang magiging hitsura nito sa mga huling yugto nito. Iminumungkahi ng mga kamakailang pag-aaral na ang pinaka-malamang na resulta para sa Araw ay magiging isang planetary nebula, isang makinang na bula ng gas at cosmic dust. Ito ay isang pagbaliktad ng mga naunang teorya na nagmungkahi ng ibang kinalabasan.

Ang Araw ay kasalukuyang humigit-kumulang 4.6 bilyong taong gulang at hinuhulaan na maabot ang katapusan ng buhay nito sa isa pang 10 bilyong taon. Sa daan, ito ay sasailalim sa isang pagbabago kung saan ito ay magiging isang pulang higante. Ang core ng bituin ay liliit, habang ang mga panlabas na layer ay lalawak, na posibleng lamunin ang mga planeta tulad ng Earth.

Gayunpaman, ang tunay na panganib para sa buhay sa Earth ay nagmumula sa pagtaas ng ningning ng Araw. Habang tumatanda ito, lumiliwanag ang Araw ng humigit-kumulang 10% bawat bilyong taon. Ang unti-unting pagtaas ng ningning na ito ay tuluyang magpapasingaw sa ating mga karagatan at gagawing hindi matitirahan ang planeta.

Pagkatapos ng red giant phase, ang Araw ay liliit upang maging isang white dwarf at kalaunan ay magtatapos sa buhay nito bilang isang planetary nebula. Ito ay nangyayari kapag ang isang namamatay na bituin ay naglalabas ng sobre ng gas at alikabok nito sa kalawakan, na nagpapakita ng core nito. Ang core ay nagniningning nang maliwanag sa loob ng maikling panahon ng humigit-kumulang 10,000 taon, na lumilikha ng planetary nebula. Ang mga nebula na ito ay maaaring napakaliwanag at nakikita mula sa malalayong distansya.

Ang kamakailang pag-aaral ng isang internasyonal na pangkat ng mga astronomo ay gumamit ng pagmomodelo ng computer upang matukoy na ang ating Araw, tulad ng karamihan sa iba pang mga bituin, ay malamang na maging isang puting dwarf at pagkatapos ay isang planetary nebula. Nilulutas nito ang matagal nang salungatan sa pagitan ng naobserbahang liwanag at mga teoretikal na modelo ng planetary nebulae.

Ang mga planetary nebulae ay karaniwang matatagpuan sa buong uniberso at naobserbahan sa mga sikat na halimbawa tulad ng Helix Nebula at Cat's Eye Nebula. Ang mga nebula na ito ay pinangalanan sa mga planeta dahil ang mga ito ay lumitaw na magkatulad sa hitsura sa pamamagitan ng mga teleskopyo noong nakaraan.

Ang pananaliksik ay nagbibigay ng mahalagang insight sa ikot ng buhay ng mga bituin at ang ating pag-unawa sa kosmos. Nag-aalok din ito ng paraan upang masukat ang presensya ng mga bituin ng iba't ibang edad sa malalayong mga kalawakan. Ang pag-aaral ay nai-publish sa journal Nature Astronomy.

