Hinulaan ng mga Siyentista ang Supercontinent sa Hinaharap, ngunit Hindi Magiging Bahagi Nito ang New Zealand

Ang bagong inilabas na pananaliksik ay nagmumungkahi na sa 250 milyong taon, ang lupain ng Earth ay muling bubuo ng isang supercontinent, pagsasama-sama ng pitong kontinente sa isang napakalaking landmass. Ang supercontinent na ito ay hinuhulaan na nakasentro sa modernong-araw na Africa, kung saan ang Australia ay bumagsak sa Asia at Africa na bumangga sa Europa. Ang Antarctica, North America, at South America ay sasali sa iba pa. Gayunpaman, habang ang mga landmasses na ito ay nagtatagpo, ang New Zealand, na kilala rin bilang Aotearoa, ay mananatili sa baybayin ng Australia.

Ang paggalaw ng mga tectonic plate, na kilala rin bilang continental drift, ay inaasahang pagsasama-samahin ang mga kontinente sa susunod na 250 milyong taon. Ang Australia ay inaasahang lilipat pahilaga sa mga kadena ng isla sa Timog-Silangang Asya sa humigit-kumulang 25 milyong taon, ngunit dahil sa posisyon nito sa plato ng Australia, ang New Zealand ay hindi inaasahang makakatagpo ng Australia. Sa halip, mananatili ang New Zealand sa paglalakbay ng Australian plate pahilaga.

Sa paglipas ng 75 milyong taon, ang New Zealand ay inaasahang makararating sa ekwador, sa parehong oras na ang Africa, Asia, Australia, at Europe ay nagtagpo upang mabuo ang supercontinent. Pagkatapos, susubaybayan ng New Zealand ang timog sa mas mabagal na bilis at kalaunan ay magtatapos sa pagitan ng 20 at 30 degrees latitude sa ibaba ng ekwador.

Gayunpaman, ang buhay sa hinaharap na New Zealand ay hinuhulaan na malayo sa kaaya-aya. Ang pagkakaroon ng supercontinent sa kanluran ay magiging sanhi ng North at South Islands na "paliliguan ng mainit na tropikal na dagat," na nagiging sanhi ng New Zealand na hindi matitirahan. Ang pagbuo ng supercontinent ay inaasahang maglalabas ng mga greenhouse gases, kabilang ang carbon dioxide, mula sa aktibidad ng bulkan, na humahantong sa isang makabuluhang pagtaas sa pandaigdigang temperatura.

Ayon sa isang modelo ng computer, ang kapaligiran ay maaaring maglaman ng halos 50% na mas maraming carbon dioxide sa loob ng 250 milyong taon kumpara sa ngayon. Ang kumbinasyon ng mga tumaas na greenhouse gases, tumaas na solar energy, at ang kawalan ng paglamig ng mga dagat ay gagawing hindi mapagpatuloy ang supercontinent para sa karamihan ng mga anyo ng buhay. Halos kalahati ng kalupaan ay magiging disyerto, na may temperatura na lalampas sa 40 degrees Celsius sa maraming lugar.

Bagama't mukhang malayo ang sitwasyong ito sa hinaharap, itinatampok nito ang kahalagahan ng pagkilos ng klima sa pagpapanatili ng planeta sa isang mas malamig at mas matitirahan na kondisyon. Ang pananaliksik ay nagsisilbing isang paalala na ang pagpapanatili ng isang mapagpatuloy na klima ay mahalaga para sa kaligtasan at kagalingan ng kasalukuyan at hinaharap na mga henerasyon.

Kahulugan:

– Supercontinent: Isang malaking landmass na binubuo ng maraming kontinente na pinagsama-sama.

– Tectonic movement/continental drift: Ang unti-unting paggalaw at banggaan ng mga tectonic plate ng Earth.

– Greenhouse gas: Isang gas na nag-aambag sa greenhouse effect sa pamamagitan ng pagsipsip ng infrared radiation, na nagiging sanhi ng pagtaas ng temperatura ng Earth.

– Mantle: Isang layer sa ilalim ng crust ng Earth na mabagal na dumadaloy dahil sa init ng planeta.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Bristol

– BAGAY