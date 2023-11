Nag-rally Suporta ang mga Scientist para Mapanatili ang Autonomy ng National Observatory of Athens

Ang mga siyentipiko sa National Observatory of Athens (NOA) ay nananawagan para sa suporta ng publiko upang tutulan ang isang kamakailang desisyon ng gobyerno na maaaring ikompromiso ang awtonomiya at kalayaan ng institusyon. Ang desisyon ay nangangailangan ng paglilipat ng pangangasiwa ng NOA sa Climate Crisis and Civil Protection Ministry, isang hakbang na nagdulot ng mga alalahanin sa mga siyentipikong komunidad.

Kasalukuyang gumagana sa ilalim ng saklaw ng General Secretariat of Research & Innovation (GSRI), ang NOA, kasama ang iba pang independiyenteng ahensya ng pananaliksik, ay naniniwala na ito ay kabilang sa Development Ministry. Ang pangunahing argumento laban sa paglipat ay nakasalalay sa katotohanan na isang bahagi lamang ng mga mananaliksik ng NOA ang nagtataglay ng kadalubhasaan na kinakailangan upang mag-ambag sa misyon ng proteksyong sibil.

Ang nakaplanong hakbang, na itinakda sa isang panukalang batas na ihaharap para sa parliamentaryong boto sa lalong madaling panahon, ay umani rin ng kritisismo mula sa Konseho ng mga Pangulo ng Mga Sentro ng Pananaliksik at Mga Ahensyang Teknolohikal. Ang sama-samang boses na ito ay sumasalungat sa "amputation" ng NOA mula sa pambansang network ng mga ahensya ng pananaliksik, na nagpapahayag ng mga alalahanin na ang desisyong ito ay makakahadlang at makagambala sa pangkalahatang paggana nito.

Ayon sa petisyon ng NOA, ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng panganib sa pag-unlad ng pananaliksik sa Greece, na naglalagay ng panganib sa mga prospect ng institusyon na makakuha ng mapagkumpitensyang pagpopondo sa pananaliksik at pagkamit ng kahusayan sa siyensya. Nagpapakita rin ito ng kakulangan sa pag-unawa at pagkilala para sa mga partikular na pangangailangan sa pagpapatakbo at pangangasiwa ng pangangasiwa sa isang sentro ng pananaliksik. Ang kinakailangang kadalubhasaan para sa pamamahala ng mga naturang usapin ay pinagsama-sama sa loob ng GSRI, ang nag-iisang supervisory body na nakatuon sa gawaing ito.

Itinatag noong 1842, ang NOA ay nagtataglay ng pagkakaiba sa pagiging unang institusyong pananaliksik ng Greece na itinatag pagkatapos magkaroon ng kalayaan mula sa pamamahala ng Ottoman. Binubuo ng Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), ang Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD), at ang Geodynamic Institute (GI), na dalubhasa sa interior physics ng Earth at pagsubaybay sa surface deformation, ang NOA ay may mahalagang papel sa pagsulong ng siyentipikong paggalugad at pag-unawa.

FAQ

Bakit tutol ang NOA sa paglilipat ng pangangasiwa?

Sinasalungat ng NOA ang paglilipat ng pangangasiwa sa Climate Crisis and Civil Protection Ministry dahil naniniwala itong maliit na bahagi lamang ng mga mananaliksik nito ang nagtataglay ng kadalubhasaan na nauugnay sa proteksyong sibil. Pinagtatalunan nila na ang Pangkalahatang Secretariat ng Pananaliksik at Pagbabago (GSRI) ng Development Ministry ay mas angkop na pangasiwaan ang kanilang mga operasyon.

Sino pa ba ang tutol sa desisyon ng gobyerno?

Ang Konseho ng mga Pangulo ng Mga Sentro ng Pananaliksik at Mga Ahensyang Teknolohikal ay tutol din sa nakaplanong paglipat. Iginiit nila na ang pag-alis ng NOA mula sa pambansang network ng mga ahensya ng pananaliksik ay makabuluhang makagambala sa paggana nito at makahahadlang sa kakayahang magsagawa ng mahalagang gawaing siyentipiko.

Ano ang maaaring maging epekto ng desisyong ito sa pananaliksik sa Greece?

Ang petisyon ng NOA ay nagmumungkahi na ang desisyong ito ay nagdudulot ng banta sa pagsulong ng pananaliksik sa Greece sa pangkalahatan. Ipinapangatuwiran nito na ang hakbang ay maaaring makahadlang sa kakayahan ng NOA na ma-secure ang mapagkumpitensyang pagpopondo sa pananaliksik at makamit ang kahusayang pang-agham, at sa gayon ay malalagay sa panganib ang tilapon ng paglago at pag-unlad nito.

Ano ang kasaysayan ng NOA?

Itinatag noong 1842 pagkatapos makamit ng Greece ang kalayaan mula sa pamumuno ng Ottoman, ang NOA ay nagtataglay ng pagkakaiba bilang unang institusyong pananaliksik sa bansa. Sa paglipas ng mga taon, malaki ang naiambag nito sa mga larangan ng astronomiya, astrophysics, pananaliksik sa kapaligiran, at geodynamics.