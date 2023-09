Bakra sa Water Recovery System sa International Space Station

By

Ang mga bara sa mga sistema ng pagbawi ng tubig sa International Space Station (ISS) ay naging dahilan upang maibalik ang mga hose sa Earth para sa paglilinis at pagsasaayos. Ang sanhi ng mga bakya na ito ay ang pagkakaroon ng mga biofilm, na mga microbial o fungal growth na dumidikit sa isa't isa at sa ibabaw. Ang mga biofilm na ito ay maaaring makabara ng mga filter sa mga sistema ng pagpoproseso ng tubig at makompromiso ang integridad ng kagamitan. Nagdudulot ito ng malaking problema para sa mga ahensya ng kalawakan dahil maaaring magastos ang pagpapalit ng mga apektadong materyales.

Ang pagpigil sa paglaki ng mga biofilm ay partikular na mahalaga para sa malayuang mga misyon sa kalawakan sa mga lugar tulad ng buwan o Mars, kung saan ang pagbabalik sa Earth para sa pag-aayos o paggamot ng mga may sakit na astronaut ay hindi magagawa. Upang matugunan ang isyung ito, ang mga mananaliksik mula sa University of Colorado, MIT, at NASA Ames Research Center ay nagtulungan sa isang pag-aaral. Sinuri nila ang mga sample mula sa ISS gamit ang isang partikular na uri ng bakterya na kilala sa kakayahang bumuo ng mga biofilm.

Nakipagtulungan din ang mga siyentipiko sa LiquiGlide, isang kumpanya na dalubhasa sa pagbabawas ng alitan sa pagitan ng mga solid at likido. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga patong na ibabaw na may manipis na layer ng mga nucleic acid ay maaaring maiwasan ang paglaki ng bacterial sa mga sample na nakalantad sa ISS. Ang mga acid na ito ay nagtataglay ng bahagyang negatibong singil sa kuryente na pumipigil sa mga mikrobyo na dumikit sa mga ibabaw.

Gumamit din ang mga mananaliksik ng pisikal na hadlang sa anyo ng nakaukit na nanograss sa mga pagsubok na ibabaw. Lumikha ito ng madulas na ibabaw na pinaghirapan ng mga biofilm na sundin. Kapag ang paraan ng paglalagay ng mga ibabaw na may mga nucleic acid ay inilapat, ang mga sample ng terrestrial ay nagpakita ng pagbawas sa microbial formation na humigit-kumulang 74 porsiyento, habang ang mga sample ng space station ay nagpakita ng mas malaking pagbawas ng humigit-kumulang 86 porsiyento.

Gayunpaman, inirerekomenda ng koponan ang pagsasagawa ng mas mahabang tagal na mga pagsubok sa mga misyon sa hinaharap upang matukoy kung mapapanatili ng pamamaraan ang pagiging epektibo nito. Ang patuloy na pagsusuri, sa halip na umasa sa mga sukat ng endpoint, ay pinapayuhan din. Sa pamamagitan ng pagtugon sa biofilm buildup, mapipigilan ng mga ahensya ng kalawakan ang pagkasira ng kagamitan at matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga astronaut sa panahon ng mga misyon sa kalawakan.

