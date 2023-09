Matagumpay na Napalago ng mga Mananaliksik ang Humanized Kidney sa Baboy

Nakamit ng mga mananaliksik sa China ang isang makabuluhang milestone sa larangan ng paglipat ng organ sa pamamagitan ng matagumpay na pagpapalaki ng mga kidney sa maagang yugto na karamihan ay binubuo ng mga selula ng tao sa mga baboy. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa paggawa ng mga organo sa mga hayop na sa kalaunan ay maaaring mailipat sa mga tao. Ang paglipat ng bato ay partikular na hinihiling, na may halos 89,000 Amerikano na kasalukuyang nasa listahan ng naghihintay para sa isang bato.

Ayon kay Mary Garry, isang propesor ng medisina sa Unibersidad ng Minnesota, ang kakayahang makabuo ng mga organo ng tao sa mga baboy ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagbawas ng bilang ng mga pasyente sa listahan ng naghihintay na transplant sa buong mundo. Habang ang konsepto ng paglikha ng mga chimera ng hayop-tao ay ginalugad sa loob ng mga dekada, ang pag-aaral na ito ay kumakatawan sa isang kapansin-pansing pagsulong sa larangang ito.

Ang pangkat ng mga siyentipiko sa Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health ay nag-inject ng mahigit 1,800 embryo ng baboy na may mga stem cell ng tao at inilipat ang mga ito sa sinapupunan ng mga babaeng baboy. Ang mga chimeric embryo ay pinahintulutang bumuo ng hanggang 28 araw bago ihinto ang mga pagbubuntis para sa karagdagang pagsusuri. Nakolekta ng mga mananaliksik ang limang embryo, na lahat ay naglalaman ng mga bato na normal na lumalaki at binubuo ng hanggang 65% na mga selula ng tao.

Ang mga nakaraang pagtatangka sa pagsasama-sama ng mga selula ng tao at baboy ay nahaharap sa mga hamon, dahil ang mga selula ng baboy ay may posibilidad na madaig at maging sanhi ng pagkamatay ng mga selula ng tao. Gayunpaman, ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay gumamit ng tool sa pag-edit ng gene na tinatawag na Crispr upang hindi paganahin ang dalawang gene na responsable para sa pagbuo ng bato ng baboy. Lumikha ito ng isang microenvironment kung saan maaaring umunlad ang mga humanized na bato. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga regular na selula ng tao sa pluripotent stem cell at pagpapahusay ng kanilang mga pagkakataong maisama sa mga selula ng baboy, matagumpay na nabuo ang mga embryo.

Habang ang mga bato sa pag-aaral na ito ay nagpakita ng mga istrukturang katangian ng normal na pag-unlad ng bato, nananatiling hindi tiyak kung sila ay patuloy na bubuo sa ganap na gumaganang mga organo. Bilang karagdagan, ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa potensyal para sa kanser dahil sa pag-edit ng gene ng mga selula ng tao. Ang malawakang pagsusuri sa hayop ay kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng mga organ na lumaki gamit ang mga pamamaraang ito.

Sa kabila ng mga hamon, ang mga siyentipiko na kasangkot sa pag-aaral na ito ay naniniwala na ang mga baboy ay mainam na mga donor na hayop dahil sa kanilang anatomical at laki ng organ na pagkakatulad sa mga tao. Dahil ang average na oras ng paghihintay para sa isang kidney transplant ay tatlo hanggang limang taon, ang pangangailangan para sa mga organo na maaaring ilipat ay higit na lumampas sa supply. Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagdudulot ng pag-asa para sa potensyal na pagtagumpayan ang krisis sa kakulangan sa organ sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– Orihinal na artikulo: Pangalan ng Pinagmulan

– Kahulugan ng mga chimeric na organismo: Pinagmulan ng Kahulugan

– Kahulugan ng Crispr: Pinagmulan ng Kahulugan