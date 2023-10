Ang mga Siyentista ay Bumuo ng Biocoating na may Pintura upang Madagdagan ang Hangin sa Mars Habitat

By

Ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang biocoating, na tinatawag na Green Living Paint, na maaaring isama sa tirahan sa Mars upang madagdagan ang hangin. Ang biocoating ay naglalaman ng isang uri ng bacteria na tinatawag na Chroococcidiopsis cubana, na gumagamit ng kakaibang anyo ng photosynthesis upang mabuhay sa matinding mga kondisyon. Ang bacterium na ito ay kumukuha ng carbon dioxide (CO2) at naglalabas ng oxygen bilang bahagi ng proseso. Ang pangkat na pinamumunuan ng microbiologist na si Simone Krings ng University of Surrey sa UK ay naglalayong lumikha ng isang matibay at environment friendly na biocoating matrix para sa bacteria.

Ang biocoating ay binuo sa pamamagitan ng paghahalo ng latex sa mga nanoclay particle upang makamit ang isang buhaghag ngunit mekanikal na matatag na istraktura. Inobserbahan ng mga mananaliksik ang patong sa loob ng 30 araw at nalaman na patuloy itong naglalabas ng hanggang 0.4 gramo ng oxygen kada gramo ng biomass bawat araw, habang sumisipsip ng CO2. Ang napapanatiling paraan na ito ay may mga implikasyon para sa paggalugad sa kalawakan pati na rin ang pagtugon sa mga alalahanin tungkol sa tumataas na mga emisyon at kakulangan ng tubig sa Earth.

Bagama't ang kasalukuyang output ng oxygen ay hindi sapat para sa isang tirahan sa Mars nang mag-isa, maaari nitong makabuluhang bawasan ang dami ng oxygen na kailangang dalhin ng mga misyon sa kalawakan. Ang kakayahan ng Chroococcidiopsis cubana na mabuhay sa matinding kapaligiran ay ginagawa itong potensyal na kandidato para sa kolonisasyon ng Mars. Ang pananaliksik ay nai-publish sa Microbiology Spectrum.

