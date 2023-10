Pag-unlock sa Mga Lihim ng Mars: Mga Bagong Insight sa Interior ng Planet

By

Ang mga seismic wave na na-trigger ng isang meteorite na epekto sa Mars ay naglabas ng nakakaintriga na mga paghahayag tungkol sa malalim na interior ng planeta. Hinahamon ng mga groundbreaking na natuklasan na ito ang mga matagal nang pagpapalagay at nagbibigay sa mga siyentipiko ng mahahalagang insight sa anatomy ng ating kalapit na planeta.

Ang data ng seismic na nakolekta ng InSight lander ng NASA ay nagbibigay-liwanag sa pagkakaroon ng dati nang hindi natuklasang layer ng molten rock na pumapalibot sa likidong metalikong core ng Mars. Ang pinakaloob na bahagi na ito ay nauunawaan na ngayon na mas maliit at mas siksik kaysa sa pinaniniwalaan dati, na nagpapahiwatig ng isang makabuluhang pagbabago sa aming pag-unawa sa panloob na istraktura ng Mars.

Kapag ang mga seismic wave ay naglalakbay sa iba't ibang mga materyales sa loob ng isang planeta, kabilang ang mga nabuo ng mga epekto ng meteorite, ang kanilang bilis at hugis ay nagbabago. Ang data na nakuha mula sa instrumento ng seismometer ng InSight ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na makakuha ng mas malinaw na larawan ng panloob na komposisyon ng Mars.

Ang epekto ng meteorite sa Tempe Terra, isang Martian highland region, noong Setyembre 18, 2021, ay nagdulot ng magnitude 4.2 na lindol at nag-iwan ng crater na may sukat na humigit-kumulang 425 talampakan (130 metro) ang lapad. Kapansin-pansin, naganap ang epektong ito sa tapat ng Mars mula sa lokasyon ng InSight sa Elysium Planitia, isang rehiyon ng kapatagan.

Ang mga seismic wave na nabuo ng kaganapang ito ay tumagos sa malalim na interior ng planeta, kabilang ang core, na nag-aalok ng mga hindi pa nagagawang insight. Bago ang pagtuklas na ito, ang mga siyentipiko ay maaari lamang mag-obserba ng mga pagmuni-muni mula sa tuktok ng core ng Mars, hindi mga seismic wave na dumaan dito.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa gawi ng mga alon na ito, natukoy ng mga mananaliksik ang pagkakaroon ng molten silicate layer, humigit-kumulang 90 milya (150 km) ang kapal, na nakapalibot sa core. Ang tunaw na rehiyon na ito, na matatagpuan sa mantle, ang panloob na bahagi ng planeta, ay hindi kilala noon.

Bukod pa rito, kinakalkula ng mga mananaliksik ang isang bagong sukat para sa core ng Mars, tinatantya ang diameter nito na humigit-kumulang 2,080 milya (3,350 km), mga 30% na mas maliit kaysa sa mga naunang pagtatantya. Nalaman din nila na ang mantle, na nasa pagitan ng panlabas na crust at core ng planeta, ay umaabot ng humigit-kumulang 1,055 milya (1,700 km) sa ibaba ng ibabaw.

Hindi tulad ng Earth, ang Mars ay nagtataglay ng ganap o bahagyang natunaw na layer sa paligid ng core nito. Ang isang pag-aaral ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang ganap na tinunaw na layer, habang ang iba ay nagmumungkahi na ito ay bahagyang natunaw sa tuktok. Ang molten at partially molten layer ay pangunahing binubuo ng silicates na pinayaman sa iron at radioactive heat-producing elements, naiiba sa nakapatong na solid mantle.

Ang mga karagdagang pag-aaral ay nagpapakita na ang core ng Mars ay pangunahing binubuo ng iron at nickel, kasama ng mas magaan na elemento tulad ng sulfur, oxygen, carbon, at hydrogen. Ang mas magaan na elementong ito ay binubuo ng humigit-kumulang 9-15% ng komposisyon ng core ayon sa timbang, na mas mababa kaysa sa pinaniniwalaan dati, ngunit maihahambing sa core ng Earth.

Hinahamon ng groundbreaking na pananaliksik na ito ang aming pag-unawa sa panloob na istraktura ng Mars at binibigyang-diin ang pagiging kumplikado ng mga planeta bilang magkakaibang mga sistema. Ang Mars, na may diameter na humigit-kumulang 4,220 milya (6,791 km) kumpara sa 7,926 milya (12,755 km) ng Earth, ay patuloy na nakakaakit sa mga siyentipiko at astronomer.

FAQ:

T: Ano ang isiniwalat ng mga seismic wave mula sa epekto ng meteorite sa Mars?

A: Natuklasan ng mga seismic wave ang isang dating hindi kilalang layer ng tinunaw na bato na nakapalibot sa likidong metalikong core ng Mars.

T: Paano kinuha ng mga siyentipiko ang seismic data?

A: Ang data ay kinolekta ng InSight lander ng NASA, na mayroong instrumentong seismometer.

T: Saan nangyari ang epekto ng meteorite?

A: Ang epekto ng meteorite ay naganap sa rehiyon ng Tempe Terra ng Mars.

Q: Paano naiiba ang interior ng Mars sa Earth?

A: Ang Mars ay may tunaw o bahagyang natunaw na layer sa paligid ng core nito, habang ang Earth ay wala.