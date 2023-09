Ang mga Parasitic Worm ay Nagmamanipula ng mga Langgam upang Mag-navigate sa mga Blades ng Damo

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga parasitic worm na kilala bilang lancet liver flukes ay may mas sopistikadong diskarte para makahawa ng mga langgam kaysa sa naisip. Pinipilit ng mga uod na ito ang mga langgam na umakyat sa mga talim ng damo at pagkatapos ay umakyat pabalik kapag masyadong mainit ang panahon. Ang layunin ng pagmamanipula na ito ay upang madagdagan ang pagkakataon na ang mga langgam ay kainin ng mas malalaking hayop, na nagpapahintulot sa mga uod na magpatuloy sa kanilang ikot ng buhay.

Pangunahing naninirahan ang mga lancet liver flukes sa loob ng mga baka o iba pang mga ruminant na nanginginain bilang mga nasa hustong gulang. Ang mga uod ay naglalagay ng mga itlog sa damo sa pamamagitan ng dumi ng baka, na pagkatapos ay kinakain ng mga snails. Sa loob ng mga snail, ang mga uod ay umabot sa susunod na yugto ng larva at nagpaparami nang walang seks. Ang mga snail ay tumutugon sa infestation sa pamamagitan ng pagbuo ng mga cyst sa paligid ng mga uod, na kalaunan ay inuubo at natutunaw ng mga langgam kasama ng uod na uod.

Kapag nasa loob na ng langgam, ang larvae ay papasok sa kanilang susunod na yugto ng buhay. Karamihan ay lumipat sa tiyan ng langgam, ngunit ang isa ay pupunta sa utak at makokontrol. Ang nahawaang langgam ay mapipilitang umakyat sa tuktok ng isang talim ng damo at ikabit ang sarili nito, na nagbibigay ng pagkakataon para sa malalaking hayop na kainin ang langgam at ang mga uod. Ang mga uod sa wakas ay umabot sa adulthood sa loob ng kanilang huling host, lumipat sa atay, nagpapakain, nag-asawa, at nangingitlog upang muling simulan ang cycle.

Nagpasya ang isang pangkat ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Copenhagen na imbestigahan pa ang masalimuot na prosesong ito. Nag-aral sila ng mahigit isang libong infected na langgam sa isang kagubatan sa Denmark at nalaman nila na ang temperatura ay may pinakamalaking impluwensya sa pag-uugali ng mga langgam. Nanatili ang mga langgam sa damuhan sa malamig na araw ngunit gumagapang pabalik sa mainit na araw. Iminumungkahi nito na manipulahin ng mga uod ang mga langgam sa gabi at sa umaga upang iposisyon ang mga ito sa damuhan kapag aktibo ang mga hayop na nagpapastol at pagkatapos ay protektahan sila mula sa araw sa araw.

Itinatampok ng mga natuklasang ito ang pagiging kumplikado ng pag-uugali ng parasito at ang pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik upang maunawaan ang mga partikular na mekanismo na ginagamit ng mga flukes na ito upang manipulahin ang utak ng mga langgam. Habang ang mga tao ay maaaring paminsan-minsan ay mahawahan ng lancet liver flukes, ang mga impeksyong ito ay bihira at ang mga tao ay hindi sinasadyang mga host.

