Ang mga Parasitic Worm ay nagmamanipula ng mga Langgam upang Umakyat sa mga Blades ng Damo

Ang kamakailang pananaliksik ay nagsiwalat na ang mga parasitic worm, partikular na ang lancet liver flukes, ay may kakayahang manipulahin ang mga langgam upang umakyat sa mga dahon ng damo at pagkatapos ay umakyat pabalik kapag ang panahon ay masyadong mainit. Ang mga uod na ito ay may masalimuot na siklo ng buhay na umaasa sa pagkain ng malalaking hayop upang ipagpatuloy ang kanilang reproductive cycle.

Ang lancet liver flukes ay pangunahing nabubuhay bilang mga nasa hustong gulang sa loob ng mga baka o iba pang nanginginain na mga ruminant. Gayunpaman, upang maabot ang kanilang huling host, dumaan sila sa isang serye ng mga yugto. Ang mga itlog ng uod ay pinalalabas ng mga baka at napupunta sa damo, kung saan sila ay kinakain ng mga snail. Sa loob ng mga snails, ang mga uod ay umabot sa kanilang larval stage at nagpaparami nang walang seks. Ang mga snail ay tumutugon sa infestation sa pamamagitan ng pagbuo ng mga cyst sa paligid ng mga uod, na pagkatapos ay inuubo bilang mga bola ng putik. Ang mga langgam ay hindi sinasadyang kumakain ng mga bola ng putik na ito, kasama ang uod na uod.

Kapag nasa loob na ng langgam, ang larvae ay lumalaki at lumilipat sa tiyan ng langgam, habang ang isang larva ay papunta sa utak ng langgam at kumokontrol. Ang infected na langgam ay minamanipula upang umakyat sa tuktok ng isang talim ng damo at kumapit dito, na ginagawa itong isang madaling target para sa mga roaming ruminant upang hindi sinasadyang ubusin ang langgam at ang mga parasito. Sa sandaling nasa loob ng huling host, ang mga uod ay umabot sa pagtanda, lumipat sa atay, magpapakain, mag-asawa, at mangitlog, na muling simulan ang cycle.

Ang mga mananaliksik sa Departamento ng Plant at Environmental Sciences ng Unibersidad ng Copenhagen ay nagsagawa ng isang pag-aaral upang mas maunawaan ang pag-uugali ng mga nahawaang langgam. Naobserbahan nila ang mahigit 1,000 infected na langgam sa Bidstrup Forests, Denmark, sa loob ng 13 hindi magkakasunod na araw. Natuklasan ng pag-aaral na ang temperatura ay may mahalagang papel sa pag-uugali ng mga langgam. Sa malamig na araw, ang mga langgam ay pangunahing nanatili sa damuhan, habang sa mas maiinit na araw, gumagapang sila pabalik at ipinagpatuloy ang kanilang mga normal na aktibidad. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga uod ay manipulahin ang mga langgam sa gabi at maagang umaga.

Itinatampok ng pag-aaral ang pagiging kumplikado at pagiging sopistikado ng mga parasito na ito at kung gaano kaunti pa ang nalalaman natin tungkol sa mga ito. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang matuklasan ang mga partikular na mekanismo na nagbibigay-daan sa mga flukes na manipulahin ang utak ng langgam. Habang ang mga tao ay maaaring paminsan-minsan ay mahawaan ng mga uod na ito, ang mga impeksiyon ay bihira at ang mga tao ay hindi sinasadyang mga host.

Source: Ang tagapag-bantay