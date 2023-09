Ang Pagtuklas ng Sinaunang Sea Turtle Fossil ay Nagbibigay ng Insight sa Evolutionary History

Ang isang kamakailang pagtuklas ng Smithsonian Tropical Research Institute ay nagbigay liwanag sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga pawikan. Nahukay ng isang pangkat ng mga siyentipiko sa Panama ang pinakalumang fossil record ng Lepidochelys genus, na kinabibilangan ng mga species tulad ng olive ridley at Kemp's ridley. Ang fossil, isang bahagyang napreserbang carapace, ay natagpuan sa Upper Miocene Chagres Formation ng Panama.

Ang bagong natuklasang fossil na ito ay nagsimula noong humigit-kumulang 6 na milyong taon sa Upper Miocene Epoch. Sa panahong ito, ang planeta ay nakakaranas ng pagbabago patungo sa mas malamig at mas tuyo na mga kondisyon, na may pagtaas ng pagtatayo ng yelo sa mga poste, pagbaba ng antas ng dagat, at pagbaba ng pag-ulan. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng sinaunang pawikan na ito, umaasa ang mga siyentipiko na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano umangkop ang mga nilalang na ito sa pagbabago ng mga kondisyon sa kapaligiran.

Ang isa sa pinakamahalagang natuklasan mula sa pagtuklas na ito ay ang pagkakaroon ng mga bakas ng DNA sa mga fossil bone ng sea turtle. Gamit ang isang solusyon na kilala bilang DAPI, natukoy ng mga siyentipiko ang mga napreserbang bone cell na may mga katangiang tulad ng nucleus, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng genetic material. Ang paghahanap na ito ay partikular na kapansin-pansin, dahil ang pag-iingat ng DNA ay naiulat lamang dati sa dalawang fossil ng dinosaur.

Ang kahalagahan ng mga fossil na ito ay higit pa sa pag-unawa sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga pawikan. Nagbibigay sila ng mahahalagang insight sa biodiversity ng rehiyon ng Caribbean sa panahon ng pagbuo ng Isthmus of Panama. Pinaghiwalay ng Isthmus ang Caribbean mula sa Pasipiko at pinagdugtong ang Hilaga at Timog Amerika. Bukod pa rito, nag-aalok ang mga fossil ng mga pahiwatig tungkol sa pangangalaga ng malambot na mga tisyu at posibleng orihinal na bagay na nabubuhay, tulad ng mga protina at DNA. Ang umuusbong na larangan ng pananaliksik na ito, na kilala bilang Molecular Paleontology, ay nagsasaliksik sa sinaunang genetic na materyal na napanatili sa mga fossil.

Ang pagtuklas ng sinaunang sea turtle fossil na ito sa Panama ay nagha-highlight sa napakahalagang kontribusyon ng mga fossil na natagpuan sa kahabaan ng baybayin ng Caribbean. Ang mga natuklasang ito ay muling isinusulat ang kasaysayan ng mga marine vertebrates sa rehiyon at pinalalalim ang aming pag-unawa sa ebolusyon ng buhay sa Earth.

Reference ng Journal:

Edwin-Alberto Cadena, Carlos De Gracia, Diego A. Combita-Romero et al. Isang Upper Miocene marine turtle mula sa Panama na nagpapanatili ng mga osteocyte na may potensyal na DNA. Journal ng Vertebrate Paleontology. DOI: 10.1080/02724634.2023.2254356

Pinagmumulan:

– Ang Smithsonian Tropical Research Institute

– Journal ng Vertebrate Paleontology