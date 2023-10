Nagpapakita ang Graphene ng Mga Natatanging Electronic Property Kapag Nakaayos sa Limang Layer

Ang isang kamakailang pag-aaral mula sa MIT ay natuklasan ang bagong electronic na gawi sa graphene kapag ito ay nakasalansan sa mga layer. Ang Graphene, isang layer ng carbon na may isang atom na makapal, ay kilala sa lakas at conductivity nito, at ang bagong paghahanap na ito ay maaaring humantong sa mas maraming potensyal na aplikasyon para sa materyal.

Nalaman ng pag-aaral na ang pag-stack ng graphene sa limang layer sa isang partikular na pattern ay lumilikha ng isang "multiferroic" na estado, kung saan ito ay nagpapakita ng parehong hindi kinaugalian na magnetism at isang partikular na uri ng elektronikong pag-uugali. Ang mga multiferroic na materyales ay bihira at may potensyal na magamit sa electronics upang palakihin ang bilis ng mga hard drive habang binabawasan ang mga gastos sa enerhiya. Ang mga tradisyunal na magnetic hard drive ay umaasa sa mga electric current upang lumipat ng mga microscopic magnet na kumakatawan sa binary data. Gayunpaman, kung ang mga storage device ay ginawa gamit ang mga multiferroic na materyales tulad ng stacked graphene, ang mga magnet na ito ay maaaring ilipat nang mas mahusay at may mas kaunting enerhiya.

Natuklasan din ng mga mananaliksik ang dalawang natatanging katangian ng layered graphene. Una, ang mga electron sa graphene ay nag-coordinate ng kanilang orbital motion, katulad ng mga planeta na umiikot sa parehong direksyon. Bilang karagdagan, ang mga electron ay nanirahan sa mga elektronikong "lambak," ang pinakamababang estado ng enerhiya na magagamit sa kanila, at ginustong tumira sa isang lambak sa kabila. Ang koordinasyon at kagustuhan na ito para sa isang lambak ay sinusunod lamang sa limang-layer na graphene.

Nakontrol ng koponan ang parehong magnetism at mga elektronikong katangian ng mga layer ng graphene. Ang bagong pagtuklas na ito, na tinatawag nilang "ferro-valleytricity," ay nag-aalok ng bagong insight sa gawi ng graphene at nagbubukas ng mga posibilidad para sa pagdidisenyo ng mas mahusay na mga storage device.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral sa MIT