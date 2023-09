The Mystery of Pink Diamonds: Nahanap ng mga Scientist ang "Nawawalang Sangkap" para sa Formation

By

Ang mga siyentipiko ay gumawa kamakailan ng isang groundbreaking na pagtuklas tungkol sa pagbuo ng mga pink na diamante, na kilala sa kanilang pambihira at katangi-tanging kagandahan. Ang mga pink na diamante ay kabilang sa mga pinakamahal na bato sa mundo at matagal nang pinagnanasaan ng mga kolektor at mahilig sa alahas. Ang karamihan sa mga pambihirang hiyas na ito, higit sa 90 porsiyento, ay natuklasan sa minahan ng Argyle sa malayong hilagang-kanluran ng Australia, na kamakailan ay huminto sa operasyon.

Ang tanong kung bakit ang minahan ng Argyle ay gumawa ng napakataas na bilang ng mga pink na diamante ay nakapagtataka sa mga mananaliksik sa loob ng maraming taon. Hindi tulad ng karamihan sa iba pang mga minahan ng brilyante, na matatagpuan sa gitna ng mga kontinente, ang Argyle mine ay matatagpuan sa gilid ng isa. Sa isang bagong pag-aaral na inilathala sa journal Nature Communications, isang pangkat ng mga siyentipiko ng Australia ang nagsiwalat na ang mga pink na diamante ay dinala sa ibabaw ng Earth sa pamamagitan ng pagkasira ng unang supercontinent humigit-kumulang 1.3 bilyong taon na ang nakalilipas.

Ayon sa nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Hugo Olierook mula sa Curtin University sa Western Australia, dalawa sa tatlong kinakailangang sangkap para sa pagbuo ng mga pink na diamante ay kilala na. Ang unang sangkap ay carbon, na dapat na nasa malalim na bahagi ng Earth, hindi bababa sa 150 kilometro (93 milya) sa ibaba ng ibabaw. Kung ang carbon ay mas mababaw, ito ay magiging grapayt, isang sangkap na hindi gaanong mahalaga kaysa sa mga diamante.

Ang pangalawang sangkap ay ang tiyak na dami ng presyon na kinakailangan upang baguhin ang kalinawan ng mga diamante at bigyan sila ng kanilang signature pink na kulay. Ipinaliwanag ni Olierook na ang paglalapat ng masyadong maliit na presyon ay magreresulta sa malinaw na mga diamante, habang ang sobrang presyon ay magiging sanhi ng mga ito upang maging kayumanggi. Kapansin-pansin na ang malaking bahagi ng mga diamante na natagpuan sa minahan ng Argyle ay hindi gaanong mahalaga ang iba't ibang kayumanggi.

Ang kamakailang pagtuklas na ito ay nagbibigay liwanag sa proseso ng pagbuo ng mga pink na diamante at nagbibigay ng mahalagang insight para sa paghahanap ng mga katulad na deposito sa buong mundo. Ang karagdagang pananaliksik sa larangang ito ay maaaring makahukay ng mga karagdagang pinagmumulan ng mga pinaka-hinahangad na hiyas na ito, na nag-aalok ng mas malaking suplay sa merkado. Pinatitibay ng pag-aaral ang pang-akit at intriga na nakapalibot sa mga pink na diamante, pinatitibay ang kanilang reputasyon bilang ilan sa mga pinakapinahalagahan at eksklusibong mga bato sa mundo.

