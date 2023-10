Pinapayagan ng Bagong Teknolohiya ang Real-Time na Imaging ng Sound Waves sa Crystalline Materials

Ang mga siyentipiko ay nakabuo ng isang bagong teknolohiya na nagbibigay-daan sa real-time na imaging ng mga sound wave na naglalakbay sa pamamagitan ng mga kristal na materyales. Ang mga solidong mala-kristal na materyales, tulad ng mga metal, keramika, at bato, ay kilalang-kilala na mahirap i-modelo dahil sa kanilang mga kumplikadong istruktura at pag-uugali. Ang mga nakaraang pamamaraan ay nagpapahintulot sa mga siyentipiko na makilala ang mga materyales na ito na may resolusyon na kasingbaba ng 100 nanometer. Gayunpaman, nalilimitahan sila sa kanilang kakayahang makuha ang dynamics ng mga materyales na nagaganap sa paglipas ng panahon, kadalasan ay nasusunod lamang ang mga pagbabago sa millisecond hanggang segundo.

Ang bagong teknolohiya, na inilarawan sa isang kamakailang artikulo na inilathala sa PNAS, ay nagsasangkot ng paggamit ng mataas na dalubhasang X-ray at isang advanced na mikroskopyo na binuo sa dulo ng isang 3 km ang haba ng X-ray free-electron laser. Ang mikroskopyo na ito ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na maglarawan ng mga sound wave na naglalakbay sa isang 1 mm na sample ng brilyante sa real-time. Nakuha ng team ang mga snapshot ng sound wave na may temporal na resolution na kasing liit ng ilang picosecond.

Ayon kay Propesor Henning Friis Poulsen, kaukulang may-akda ng pag-aaral, ang bagong teknolohiya ay nagbibigay ng isang hindi nagsasalakay at mas mabilis na paraan upang mailarawan ang mga proseso ng istruktura sa mga kristal na materyales. Binubuksan nito ang mga posibilidad para sa pagsisiyasat ng isang malawak na hanay ng napakabilis na structural phenomena na dati ay hindi naaabot ng agham. Kabilang dito ang pag-aaral ng mga proseso sa iba't ibang materyales, tulad ng mga meta-material, photonic crystal, thermoelectric na materyales, at kahit malambot na materyales tulad ng perylene at hybrid perovskites.

Ang kakayahang mailarawan at maunawaan ang dinamika ng mga sound wave sa mga mala-kristal na materyales ay may mga implikasyon para sa solid-state na pisika, agham ng mga materyales, at geoscience. Maaari rin itong mag-ambag sa pagsubok ng mga seismological na modelo ng pagpapalaganap ng tunog sa mga planetary material. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay inaasahang magbibigay inspirasyon sa mga bagong pananaliksik at pagsulong sa larangan.

Pinagmumulan:

– PNAS: Real-time na imaging ng mga acoustic wave sa maramihang materyales na may X-ray microscopy