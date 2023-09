Isang Bagong Paraan ng Pagsulat sa Tubig na Natuklasan ng German Physicists

By

Ang mga German physicist ay nakabuo ng isang natatanging paraan para sa pagsulat sa tubig at iba pang mga likidong substrate. Karamihan sa mga karaniwang paraan ng pagsulat ay kinabibilangan ng pag-ukit ng mga linya o pagdedeposito ng tinta sa mga solidong substrate, kung saan ang intermolecular forces ay tumutulong sa mga nakasulat na figure na mapanatili ang kanilang hugis. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay hindi epektibo para sa mga ibabaw na nakalubog sa mga likido.

Nais ng koponan ng pananaliksik ng Aleman na makahanap ng isang paraan upang "magsulat sa isang likido" nang walang mga limitasyon ng isang substrate. Kailangan nila ng isang paraan na maaaring humadlang sa pagpapakalat ng mga iginuhit na linya at gumamit ng isang maliit na "panulat" na hindi lilikha ng kaguluhan habang ito ay gumagalaw sa fluid medium.

Ang kanilang solusyon ay nagsasangkot ng paglalagay ng tinta nang direkta sa tubig at paggamit ng microbead na gawa sa ion-exchange material bilang panulat. Ang maliit na butil, na may sukat sa pagitan ng 20 hanggang 50 microns ang diyametro, ay hindi gumagawa ng mga vortices. Sa pamamagitan ng pagbabago sa lokal na halaga ng pH ng tubig, ang butil ay umaakit ng mga particle ng tinta, na nagpapahintulot sa pagsulat o pagguhit ng mga titik o character.

Matagumpay na naipakita ng koponan ang kanilang pamamaraan sa isang maliit na paliguan ng tubig, na gumagawa ng pattern na kasing laki ng tittle ng isang karakter na "I". Ang kanilang diskarte ay may sapat na kakayahang umangkop upang magparami ng anumang uri ng pagsulat na gumagamit ng tuluy-tuloy na mga linya. Ang pamamaraan ay maaaring potensyal na payagan ang mga break sa pagitan ng magkahiwalay na mga titik sa pamamagitan ng pag-on at off ng proseso ng pagpapalitan ng ion, pati na rin ang pagbubura o pagwawasto sa kung ano ang "nakasulat."

Iminumungkahi din ng mga mananaliksik ang posibilidad ng paggamit ng iba pang mga uri ng mga particle, tulad ng mga pinainit ng mga laser o indibidwal na mga microswimmer na napipigilan, upang paganahin ang parallel na pagsulat ng mga istruktura sa tubig at makabuo ng mga kumplikadong pattern ng density.

Habang ang gawaing ito ay nasa paunang yugto pa lamang, nagpapakita ito ng magandang potensyal para sa mga bagong paraan ng pagsulat at pagguhit sa mga likidong substrate.

Pinagmulan: Maliit, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741