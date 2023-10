Nasasabik ang mga siyentipiko Tungkol sa Mga Bagong Tuklas mula sa OSIRIS-REx Mission ng NASA

Tuwang-tuwa ang planetary scientist na si Phil Bland mula sa Curtin University na maging bahagi ng hindi kapani-paniwalang misyon ng OSIRIS-REx ng NASA, na naglalayong mangolekta at mag-aral ng mga sample mula sa malapit-Earth asteroid na pinangalanang Bennu. Inilaan ni Bland ang kanyang karera sa pagsusuri ng mga meteorite upang makakuha ng mahahalagang insight sa kasaysayan ng uniberso at sa pagbuo ng ating solar system. Ang pagkakataong ito na pag-aralan ang malinis na materyal na libre mula sa kapaligiran ng Earth ay isang minsan-sa-buhay na karanasan para sa kanya.

Ang OSIRIS-REx spacecraft ay matagumpay na nakakolekta ng 250-gramo na sample ng bato at alikabok mula sa Bennu pagkatapos gumugol ng dalawang taon sa pag-aaral ng lupain nito. Ang sample, na nasa malinis na kondisyon, ay inilabas mula sa kapsula ng spacecraft at nakarating sa Utah Desert. Sa pagsusuri, ang mga siyentipiko ay nakagawa ng isang hindi inaasahang pagtuklas: isang karagdagang sample sa takip ng canister. Ang sample ng bonus na ito ay naglalaman ng mga hydrated clay mineral at malaking halaga ng carbon, na nagbibigay ng mga potensyal na insight sa pinagmulan ng tubig ng Earth at ang posibilidad ng buhay.

Si Phil Bland ay miyembro ng isang Australian consortium na kasangkot sa misyon at mahigpit na sinusubaybayan ang pag-unlad at pagsusuri. Lumahok siya sa isang live na video feed mula sa Johnson Space Center ng NASA, na nagmamasid sa mga siyentipiko na maingat na pinangangasiwaan ang maliit na halaga ng nakolektang materyal. Pagkatapos ng maingat na pagkuha, pagtimbang, at pag-cataloging ng mga sample, personal na pipili si Bland ng mga bato para sa karagdagang pagsusuri sa kanyang laboratoryo.

Gamit ang mga advanced na pamamaraan ng microscopy, gagawa si Bland ng mga mapa na may mataas na resolusyon ng kimika at mineralohiya ng materyal. Ang pagsusuri na ito ay mahalaga sa pagtukoy ng komposisyon at isotopic makeup ng sample. Sa sandaling makumpleto ni Bland ang kanyang pagsusuri, ang mga sample ay ipapasa kay Propesor Trevor Ireland sa Unibersidad ng Queensland para sa pagsusuri ng geochronology at oxygen isotope. Makakatulong ito na matukoy ang edad at kemikal na komposisyon ng Bennu, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa kaugnayan sa pagitan ng Bennu at mga meteorite na matatagpuan sa Earth.

Nakuha ng misyon ng OSIRIS-REx ang kasabikan at pagkamausisa ng mga siyentipiko tulad ng Bland at Ireland. Masigasig nilang hinihintay ang mga resulta ng kanilang pagsusuri, na makabuluhang makatutulong sa ating pag-unawa sa pinagmulan ng uniberso at sa pagbuo ng ating sariling planeta.

