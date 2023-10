Ang Nakakagulat na Buhay ng Malalim na Dagat ay Inihayag sa Bagong Footage

Ang bagong inilabas na footage na nakunan sa misteryosong "twilight zone" ng malalim na dagat ay nagbukas ng mundong puno ng buhay. Ang footage na ito ay kinuha sa paligid ng Geologist Seamounts malapit sa mga isla ng Hawaii, gamit ang isang deep sea exploration vehicle na tinatawag na Mesobot. Ang twilight zone ay tumutukoy sa mga lugar ng karagatan kung saan hindi nakapasok ang sikat ng araw, simula sa humigit-kumulang 100 metro (330 talampakan) ang lalim.

Ang footage ay nagpapakita ng isang hanay ng mga kaakit-akit na organismo, kabilang ang mahahabang kadena ng mga nilalang, galamay na anyo ng buhay, at kahit isang pusit na naglalabas ng nagtatanggol na ulap ng tinta. Binubuo ng mga organismo na ito ang pinakamalaking paglipat ng hayop sa Earth, habang lumilipat sila araw-araw mula sa ibabaw ng tubig patungo sa madilim na kalaliman upang magtago sa oras ng liwanag ng araw. Ang paglipat na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasaayos ng karagatan ng pandaigdigang klima sa pamamagitan ng pagdadala ng carbon mula sa ibabaw ng tubig patungo sa malalim na karagatan, kung saan maaari itong ma-sequester sa mahabang panahon.

Ang Mesobot, hindi tulad ng iba pang mga sasakyan sa paggalugad ng malalim na dagat, ay idinisenyo upang magkaroon ng kaunting epekto sa malalim na buhay sa karagatan. Ang manipis nitong disenyo at mabagal na paggalaw ng mga propeller ay pinipigilan itong takutin ang wildlife na nakakaharap nito. Mahalaga ito kung isasaalang-alang ang marupok na kalikasan ng mga deep sea ecosystem.

Ang malalim na dagat ay nananatiling hindi ginalugad, na may halos 25 porsiyento lamang ng seafloor na sapat na nakamapa. Ang malalim na mga misyon sa karagatan ay mahalaga para sa pagtuklas at pag-unawa sa magkakaibang at kadalasang misteryosong buhay na umiiral sa mga hindi pa natukoy na teritoryong ito. Bilang karagdagan, ang mga misyon na ito ay maaaring magbunyag ng mga potensyal na aplikasyon para sa malalim na buhay sa dagat, tulad ng pagbuo ng mga nobelang gamot. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga marine invertebrate ay gumagawa ng mas maraming uri ng antibiotic, anti-cancer, at anti-inflammatory substance kaysa sa anumang grupo ng mga terrestrial na organismo.

Ang pag-unawa sa malalim na dagat at ang mga naninirahan dito ay may malalayong implikasyon, partikular na ang mga aktibidad na pang-industriya tulad ng deep sea mining ay nagiging mas laganap. Sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag sa nakatagong mundong ito, umaasa ang mga siyentipiko na mapangalagaan at maprotektahan ang mga maselang ecosystem na ito at gamitin ang mga potensyal na benepisyong hawak nila.

