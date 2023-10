Natuklasan ang Bagong Paraan para sa Enerhiya-Efficient Urea Production

By

Ang mga mananaliksik mula sa Queensland University of Technology ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa paggawa ng urea, isang nitrogen fertilizer na malawakang ginagamit sa agrikultura at isang pangunahing hilaw na materyal para sa iba't ibang industriya. Ayon sa kaugalian, ang urea ay synthesize mula sa ammonia at carbon dioxide gamit ang proseso ng Haber-Bosch na masinsinang enerhiya.

Ang koponan ay nakabuo ng isang nobelang pamamaraan na gumagamit ng isang graphene-based catalyst sa isang kemikal na reaksyon sa pagitan ng nitrogen at carbon monoxide. Ang pinagkaiba ng pamamaraang ito ay maaari itong isagawa sa temperatura ng silid at presyon ng atmospera, na makabuluhang binabawasan ang mga input ng enerhiya kumpara sa mga karaniwang pamamaraan ng synthesis.

Sinabi ni Dr Junxian Liu, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, na ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng mahusay na pangako sa pagsulong ng produksyon ng urea. Habang ang pananaliksik ay nasa teoretikal na yugto pa rin, natukoy ng mga siyentipiko ang isang katalista na maaaring magbigay daan para sa napapanatiling at mahusay na enerhiya na synthesis ng urea. Nagpaplano silang makipagtulungan sa iba pang mga grupo ng pananaliksik upang higit pang mapaunlad at kalaunan ay mailapat ang bagong teknolohiyang ito.

Ang urea ay hindi lamang isang mahalagang sangkap sa mga nitrogen fertilizers, ngunit ginagamit din ito sa mga industriya tulad ng mga parmasyutiko, kosmetiko, at plastik. Sa kasalukuyan, ang produksyon ng urea gamit ang proseso ng Haber-Bosch ay kumukonsumo ng humigit-kumulang 2% ng pandaigdigang enerhiya taun-taon. Ang paghahanap ng alternatibo, mas napapanatiling mga pamamaraan para sa urea synthesis ay napakahalaga para sa pagbabawas ng pagkonsumo ng enerhiya at pagliit ng epekto sa kapaligiran ng mga proseso ng produksyon.

Ang pagtuklas na ito ng isang graphene-based catalyst na nagbibigay-daan sa synthesis ng urea sa temperatura ng silid at may mas mababang pangangailangan sa enerhiya ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa iba't ibang industriya. Ang paggamit ng tulad ng isang katalista ay maaaring potensyal na baguhin nang lubusan ang produksyon ng urea, na ginagawa itong mas environment friendly at matipid sa ekonomiya.

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. C─N Coupling Pinagana ng N─N Bond Breaking para sa Electrochemical Urea Production. Mga Advanced na Functional na Materyal. DOI: 10.1002/adfm.202305894