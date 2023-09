Natuklasan ng Mga Bagong Insight ang Potensyal para sa Mas Mabuting Lithium-Sulfur Baterya

By

Ang mga siyentipiko sa Argonne National Laboratory ng Departamento ng Enerhiya ng Estados Unidos ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagpapabuti ng mga bateryang lithium-sulfur, isang magandang teknolohiya na nag-aalok ng mga pakinabang sa tradisyonal na mga baterya ng lithium-ion. Ang mga lithium-sulfur na baterya ay maaaring mag-imbak ng dalawa hanggang tatlong beses na mas maraming enerhiya, ay mas abot-kaya dahil sa kasaganaan at mababang halaga ng sulfur, at hindi umaasa sa mga kritikal na mapagkukunan tulad ng cobalt at nickel.

Gayunpaman, ang maikling buhay ng mga baterya ng lithium-sulfur ay humadlang sa kanilang malawakang pag-aampon. Ang paglusaw ng asupre mula sa katod sa panahon ng paglabas ay humahantong sa pagbaba ng pagganap sa paglipas ng panahon. Sa isang nakaraang pag-aaral, ang mga siyentipiko sa Argonne ay bumuo ng isang katalista na pinaliit ang problema sa pagkawala ng asupre na ito. Habang ang katalista ay nagpakita ng pangako, ang eksaktong atomic-scale na mekanismo ng pagtatrabaho nito ay nanatiling hindi kilala.

Sa pamamagitan ng kanilang pinakabagong pananaliksik, natuklasan ng mga siyentipiko sa Argonne ang mekanismo ng reaksyon na nangyayari sa pagkakaroon ng katalista. Pinapadali ng katalista ang pagbuo ng mga siksik na nanoscale na bula ng lithium polysulfides sa ibabaw ng cathode. Pinipigilan ng lithium polysulfides na ito ang pagkawala ng sulfur at pagbaba ng pagganap, na humahantong sa mas matatag at mas matagal na mga baterya.

Ang mga diskarte sa pag-characterization, kabilang ang mga synchrotron X-ray beam at isang bagong imbentong pamamaraan upang mailarawan ang electrode-electrolyte interface sa nanoscale, ay kritikal sa pag-unawa sa mekanismo ng reaksyon. Ang pagtuklas ng koponan ay hindi lamang nagbibigay ng mga insight sa pagpapabuti ng mga lithium-sulfur na baterya ngunit nagbubukas din ng mga pinto para sa pananaliksik sa iba pang susunod na henerasyong mga baterya.

Sa tagumpay na ito, lumilitaw na mas maliwanag ang hinaharap ng mga bateryang lithium-sulfur, na nag-aalok ng mas napapanatiling at eco-friendly na solusyon para sa industriya ng transportasyon.

Pinagmumulan:

Argonne National Laboratory: Research News

Kalikasan: "Pag-visualize ng interfacial collective reaction behavior ng mga Li–S na baterya" (DOI: 10.1038/s41586-023-06326-8)