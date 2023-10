Tinutukoy ng mga Siyentista ang Mga Nag-trigger para sa Mga Bakterya na Pathogens, Pagbubukas ng Pintuan para sa Mga Bagong Istratehiya sa Paggamot

Ang bagong pananaliksik na isinagawa sa Unibersidad ng Nevada, Las Vegas (UNLV) ay nagbibigay-liwanag sa mga nakakapinsalang bakterya at kung paano nila pinapagana ang ilang mga gene na nagdudulot ng sakit sa katawan ng tao. Sa pangunguna ng microbiologist na si Helen Wing, isang pangkat ng mga interdisciplinary scientist ang nakatuon sa kanilang atensyon kay Shigella, isang nakamamatay na bacterial pathogen na responsable para sa mga sintomas tulad ng pag-cramping ng tiyan, lagnat, at pagtatae. Tinatantya ng Centers for Disease Control and Prevention na ang mga impeksyon sa Shigella ay nagreresulta sa 600,000 pagkamatay sa buong mundo bawat taon.

Ang isa sa mga pangunahing pagtuklas na ginawa ng mga mananaliksik ay ang papel ng isang pangunahing protina na tinatawag na VirB, na gumaganap bilang isang "switch" na nagpapalitaw sa bacterium na magdulot ng sakit sa mga tao. Ang protina ay nagbubuklod sa DNA ni Shigella, na nagpapagana sa sakit. Gayunpaman, natuklasan ng pag-aaral na ang pakikialam sa proseso ng pagbubuklod ng VirB ay maaaring makapigil sa Shigella na magdulot ng sakit.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal mBio, ay nakakuha ng pagkilala bilang isang "Pipili ng Editor." Kapag ginawa ang mga pagpapalit sa protina ng VirB, nawawala ang kakayahang i-activate ang mga virulence genes sa Shigella, na epektibong ginagawang hindi nakakahawa ang bacterium. Ang paghahanap na ito ay nagbubukas ng posibilidad ng pagbuo ng mga paggamot na nagta-target sa protina ng VirB upang labanan ang mga impeksyon sa Shigella.

Ang koponan sa microbiology lab ng UNLV ay naglalayon na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga "switch" na protina na ito, na maaaring gawing agresibong pathogen ang karaniwang hindi nakakapinsalang bakterya. Ang pangwakas na layunin ay upang alisan ng takip ang mga pamamaraan para sa pagkontrol sa bacteria na nagdudulot ng sakit at potensyal na pagbuo ng mga bagong gamot na nagta-target sa mga protina na ito.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay lumampas sa Shigella sa iba pang mga pathogen. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang mga katulad na diskarte ay maaaring ilapat sa iba pang mga klinikal na nauugnay na bakterya sa pamamagitan ng pag-target sa iba't ibang mga protina na kasangkot sa virulence ng sakit. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa paggana at pakikipag-ugnayan ng mga protinang ito, umaasa ang mga siyentipiko na mapabuti ang mga diskarte sa paggamot at pagaanin ang pasanin ng mga nakakahawang sakit sa buong mundo.

Ang isa sa mga pangunahing molekula na kasangkot sa proseso ng pagbubuklod ay ang cytidine triphosphate (CTP), na mahalaga para sa regulasyon ng VirB. Sa pamamagitan ng pakikialam sa pagbubuklod ng CTP, umaasa ang mga mananaliksik na bumuo ng mga diskarte sa paggamot na maaaring mabawasan ang epekto ng mga nakakapinsalang bakterya tulad ng Shigella.

Ang pananaliksik na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang pasulong sa pagtuklas ng mga nag-trigger para sa mga bacterial pathogen at nagbubukas ng pinto sa mga bagong paraan para sa paggamot at pag-iwas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga mekanismo na nagpapahintulot sa bakterya na magdulot ng sakit, ang mga siyentipiko ay maaaring bumuo ng mas epektibong mga diskarte upang labanan ang mga impeksyong ito at mapabuti ang pandaigdigang kalusugan.

Pinagmulan: University of Nevada, Las Vegas [Walang URL]