Maaaring Mag-trigger ng Maliit na Panginginig ang Fracking na may Liquid CO2, Mga Bagong Pananaliksik na Palabas

Ang bagong pananaliksik ay nagsiwalat na ang fracking, kung isinasagawa gamit ang likidong carbon dioxide (CO2) o tubig, ay maaaring magdulot ng maliliit na panginginig. Kinukumpirma ng pag-aaral na ito na ang mga pagyanig ay ginawa ng parehong mga proseso na maaaring humantong sa mas malalaking, nakakapinsalang lindol.

Ang fracking, o hydraulic fracturing, ay nagsasangkot ng pag-iniksyon ng mga likido sa ibaba ng ibabaw ng Earth upang kumuha ng langis at natural na gas. Habang ang mga tradisyonal na pamamaraan ng fracking ay gumagamit ng wastewater, ang partikular na pagsisiyasat na ito ay nakatuon sa paggamit ng likidong CO2. Ang fracking na may likidong CO2 ay may karagdagang benepisyo ng pag-sequester ng carbon, na binabawasan ang kontribusyon nito sa pagpapanatili ng init sa atmospera.

Iminumungkahi ng mga pagtatantya na ang carbon dioxide fracking ay may potensyal na makatipid ng kasing dami ng carbon taun-taon gaya ng isang bilyong solar panel. Ginagawa nitong mas environment friendly na opsyon kumpara sa wastewater fracking, dahil pinapanatili nito ang carbon sa ilalim ng lupa at sa labas ng kapaligiran.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Science, ay nagpapahiwatig na ang mga natuklasan ng mga panginginig na nagreresulta mula sa CO2 fracking ay malamang na naaangkop din sa water-based fracking. Ang parehong mga pamamaraan ay maaaring maging sanhi ng aktibidad ng seismic.

Nauna nang pinagtatalunan ng mga seismologist ang pinagmulan ng mga pagyanig na ito, na ang ilan ay nagmumungkahi na ang mga ito ay sanhi ng malalaking lindol na nagaganap sa malayo, habang ang iba ay nag-hypothesize na ang mga ito ay ingay na nabuo ng mga aktibidad ng tao. Sa pamamagitan ng pag-install ng mga seismometer sa paligid ng isang fracking site sa Wellington, Kansas, natukoy ng mga mananaliksik na ang mga pagyanig ay talagang nauugnay sa mga iniksyon ng likido.

Ang pagsubaybay sa mga aktibidad na ito ay mahalaga sa pag-unawa sa pagpapapangit ng mga bato at pagsubaybay sa paggalaw ng mga likido pagkatapos ng iniksyon. Makakatulong ang mga eksperimento sa pagmomodelo na matukoy ang mga ligtas na presyon ng pag-iiniksyon ng likido upang mabawasan ang posibilidad na mag-trigger ng nakakapinsalang aktibidad ng seismic. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng hindi kilalang mga pagkakamali ay ginagawang mahirap hulaan ang kinalabasan sa lahat ng kaso.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay-liwanag sa potensyal na epekto ng fracking sa mga aktibidad ng seismic at binibigyang-diin ang pangangailangan para sa maingat na pagsubaybay at regulasyon upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa proseso.

Pinagmumulan:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar, at Richard W. Hammack. "Ang mga senyales ng panginginig sa panahon ng pag-iiniksyon ng likido ay nabuo sa pamamagitan ng fault slip." Agham.

– UC Riverside. "Ang Fracking ay Maaaring Magdulot ng Maliit na Panginginig, Anuman ang Ginagamit na Fluid." ScienceDaily, Agosto 4, 2023.