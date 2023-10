Bagong Climate Mechanism sa Cretaceous Period na Natuklasan ng mga Mananaliksik

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Hebrew University at University of Bristol ang isang dating hindi kilalang mekanismo ng klima sa panahon ng Cretaceous na may malaking epekto sa klima ng Earth. Sinasaliksik ng pag-aaral ang kaugnayan sa pagitan ng paggalaw ng kontinental at mga pagkagambala sa mga alon ng karagatan, na nakaapekto sa mga gradient ng temperatura sa panahong ito. Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nagdaragdag sa aming pag-unawa sa mga sinaunang dinamika ng klima ngunit binibigyang-diin din ang papel ng mga proseso ng karagatan sa sistema ng klima ngayon.

Ang pag-aaral, na inilathala sa Nature Communications, ay gumamit ng isang makabagong analytical na modelo na binuo ng mga mananaliksik ng Hebrew University. Sinuri nito ang wind-driven na sirkulasyon sa ibabaw ng karagatan at binigyang-diin ang kahalagahan ng geometry ng basin ng karagatan sa paghubog ng klima. Ang pokus ng pag-aaral ay sa panahon ng Cretaceous, na naganap humigit-kumulang 145 hanggang 66 milyong taon na ang nakalilipas at nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na antas ng carbon dioxide sa atmospera.

Nilalayon ng mga mananaliksik na alisan ng takip ang kumplikadong kaugnayan sa pagitan ng mga pagbabago sa kasalukuyang mga pattern ng karagatan at mga pagkakaiba-iba sa mga gradient ng temperatura sa panahon ng Cretaceous. Sa pamamagitan ng mga modelo ng kompyuter na ginagaya ang mga sinaunang klima, nalaman nila na ang paggalaw ng mga kontinente ng Daigdig sa panahong ito ay humantong sa paghina sa malalaking umiikot na alon ng karagatan na responsable sa pagdadala ng mainit na tubig mula sa ekwador patungo sa mga pole. Ang pagkagambalang ito ay nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa mga pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng mga poste at tropiko sa panahong iyon.

Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay lumampas sa panahon ng Cretaceous. Itinatampok nito ang kahalagahan ng mga gyre ng karagatan, o mga pattern ng sirkulasyon, sa paghubog ng dynamics ng klima, sa nakaraan at ngayon. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano naimpluwensyahan ng mga agos na ito ang mga pagkakaiba sa temperatura sa pagitan ng mga pole at tropiko, makakakuha tayo ng mga insight sa biodiversity at klima ng panahon ng Cretaceous.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay umaayon sa heolohikal na ebidensya mula sa panahon ng Cretaceous, na higit pang sumusuporta sa mga iminungkahing mekanismo at pagpapahusay sa ating pag-unawa sa mga nakaraang dinamika ng klima. Ang kaalamang ito ay may potensyal na tumulong sa pagmomodelo at paghula sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa modernong panahon, dahil ang mga pattern ng sirkulasyon ng karagatan ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasaayos ng pandaigdigang klima.

Sa konklusyon, pinalalalim ng pananaliksik na ito ang aming pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng mga pattern ng sirkulasyon ng karagatan, mga pagkakaiba sa temperatura, at mga nakaraang kondisyon ng klima. Binibigyang-diin din nito ang kahalagahan ng mga proseso ng karagatan sa paghubog ng mga kontemporaryong sistema ng klima. Sa pamamagitan ng paglalahad ng mga mekanismo ng klima sa nakaraan, mas mauunawaan at matutugunan natin ang mga hamon ng pagbabago ng klima sa kasalukuyan.

Sanggunian: "Mga epekto ng mga pagbabago sa paleogeographic at pagkakaiba-iba ng CO2 sa hilagang mid-latitudinal na mga gradient ng temperatura sa Cretaceous" ni Kaushal Gianchandani, Sagi Maor, Ori Adam, Alexander Farnsworth, Hezi Gildor, Daniel J. Lunt at Nathan Paldor, 25 Agosto 2023, Kalikasan Komunikasyon. DOI: 10.1038/s41467-023-40905-7