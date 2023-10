By

Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kamangha-manghang pagtuklas tungkol sa pinakamaliit na planeta sa ating solar system, ang Mercury. Sa pangunguna ng astronomer na si Mitsunori Ozaki ng Kanazawa University sa Japan, nakita ng mga mananaliksik ang "pag-awit" ng mga plasma wave na nakapalibot sa Mercury, na maaaring mapalawak ang ating pang-unawa sa magnetic environment ng planeta.

Ang Mercury ay natatangi dahil wala itong malakas na magnetic field dahil sa kalapitan nito sa araw. Ang pagkatuklas ng mga plasma wave na ito, o mga tunog ng "whistling", ay mahalaga dahil ang mga ito ay karaniwang inoobserbahan at naitala mula sa mga atmospheres ng mga planeta tulad ng Earth, Jupiter, at Saturn. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na natagpuan ang gayong mga alon sa paligid ng Mercury, isang planeta na halos wala nang kapaligiran dahil sa patuloy na pambobomba ng solar wind at radiation mula sa araw.

Hindi tulad ng Earth, na may permanenteng radiation belt tulad ng ozone layer upang ma-trap ang solar radiation, ang Mercury ay walang ganitong proteksyon. Samakatuwid, ang bagong pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang pag-aralan kung paano hinuhubog ng solar wind ang mahinang magnetic field ng Mercury.

Sa mga nakalipas na buwan, lumitaw din ang iba pang mga interesanteng katotohanan tungkol sa Mercury. Sa kabila ng kakulangan nito sa atmospera, ang planeta ay may sariling natatanging aurora. Bukod pa rito, kilala ang Mercury sa mabilis na pag-ikot nito sa paligid ng araw, na nakumpleto ang isang rebolusyon sa loob lamang ng 88 araw ng Earth. Nakapagtataka, hindi ito ang pinakamainit na planeta sa ating solar system; napupunta ang titulong iyon sa Venus, salamat sa siksik na kapaligiran nito. Higit pa rito, naobserbahan ng mga siyentipiko na ang Mercury ay unti-unting lumiliit, isang kababalaghan na nakapagtataka sa mga mananaliksik sa loob ng maraming taon.

Ang pagtuklas na ito ng mga plasma wave sa paligid ng Mercury ay nagpapalawak ng ating kaalaman sa planeta at sa magnetic environment nito. Naghahatid ito ng mga bagong pagkakataon para sa mga siyentipiko na mas malalim na busisiin ang mga misteryo ng Mercury at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa mga epekto ng solar wind sa mabatong planetang ito.

