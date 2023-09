Ang Pagtuklas sa Pinakamatandang Istraktura na Binuo ng Tao sa Mundo ay Nagbigay ng Bagong Liwanag sa Maagang Teknolohiya ng Tao

Ang mga arkeologo ng Britanya at Aprikano ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa katimugang Africa – katibayan ng pinakamatandang istrukturang gawa ng tao sa mundo. Ang kahanga-hangang istrukturang ito, na itinayo ng isang patay na species ng mga tao mahigit kalahating milyong taon na ang nakalilipas, ay natagpuan sa hilagang Zambia sa may tubig na lupa. Ang istraktura, na gawa sa gawang kahoy, ay pinaniniwalaang nagsilbi bilang isang elevated trackway o platform sa buong marshland o sa loob ng isang wetland area.

Ang bagong nahukay na istrakturang ito ay hindi bababa sa dalawang beses na mas luma kaysa sa iba pang kilalang istrukturang gawa ng tao. Ang pagtuklas nito ay inaasahang magpapabago sa arkeolohikong pag-unawa sa maagang teknolohiya ng tao at mga kakayahan sa pag-iisip. Ipinahihiwatig nito na ang mga sinaunang tao ay may mga sopistikadong kasanayan sa inhinyero at pagkakarpintero nang mas maaga kaysa sa naunang naisip.

Ang trackway o platform na ginawa ng tao ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking prehistoric human settlement sa kahabaan ng southern bank ng Kalambo River. Ang lokasyong ito ay malapit sa mga kahanga-hangang likas na kababalaghan ng 235 metrong taas na talon at 300 metrong lalim na canyon. Ang kakaibang lokal na topograpiya, na kinabibilangan ng marshland, lawa, at tabing-ilog na kakahuyan, ay malamang na umakit ng mga unang mangangaso ng tao sa lugar.

Natuklasan din ng mga arkeologo ang mga kasangkapang bato na ginagamit para sa pagputol, pagpuputol, at pag-scrape, gayundin ang posibleng apuyan para sa pagluluto. Ang mga sinaunang tao na naninirahan sa lugar na ito ay mga miyembro ng extinct na Homo heidelbergensis species, na umunlad sa pagitan ng 600,000 at 300,000 taon na ang nakalilipas. Nakolonya na ng Homo heidelbergensis ang Africa, kanlurang Asya, at Europa noong panahong iyon ngunit kalaunan ay nawala, posibleng dahil sa kumpetisyon mula sa mas advanced na mga species ng tao tulad ng Homo sapiens at Neanderthal.

Ang Deep Roots of Humanity research project, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng UK, Belgium, at Zambia, ang nanguna sa mga arkeolohikong pagsisiyasat sa nakalipas na apat na taon. Ang mga diskarte sa pakikipag-date ng luminescence ay ginamit upang matukoy ang edad ng istraktura at iba pang mga natuklasan. Ayon kay Propesor Larry Barham, ang direktor ng proyekto, ang pagtuklas na ito ay hahamon sa mga umiiral na persepsyon ng mga patay na species ng tao at magbibigay ng mga bagong pananaw sa ebolusyon ng tao.

Kahulugan:

– Elevated trackway: Isang nakataas na pathway, kadalasang ginagawa bilang paraan ng pagtawid sa mahirap na lupain gaya ng marshland o wetlands.

– Prehistoric: Tumutukoy sa isang panahon bago naitala ang kasaysayan, kadalasan ang panahon bago ang pagbuo ng nakasulat na wika at ang pag-imbento ng mga sistema ng pagsulat.

– Luminescence dating: Isang paraan na ginagamit upang matukoy ang edad ng mga mineral o artifact sa pamamagitan ng pagsukat ng naipon na radiation sa paglipas ng panahon.