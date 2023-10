Ang Pinakamatandang Istraktura na Binuo ng Tao sa Mundo ay Nahukay sa Timog Africa

Natuklasan ng mga arkeologo mula sa UK, Belgium, at Zambia ang pinakamatandang istrukturang gawa ng tao sa mundo sa timog Africa. Ang istrukturang ito, na hindi bababa sa kalahating milyong taong gulang, ay gawa sa gawang kahoy at malamang na ginamit bilang isang elevated trackway o nakataas na plataporma sa isang wetland area. Ang pagtuklas ay ginawa sa may tubig na lupa sa hilagang Zambia at dalawang beses ang edad kaysa sa anumang dating kilalang istrukturang gawa ng tao. Inaasahang babaguhin ng paghahanap na ito ang pag-unawa ng mga arkeologo sa teknolohiya ng maagang tao at mga kakayahan sa pag-iisip.

Ang istraktura ng troso ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking prehistoric na presensya ng tao sa kahabaan ng timog na pampang ng Ilog Kalambo. Ang lugar, na kilala sa mga likas na kababalaghan nito—isang talon na may taas na 235 metro at 300 metrong malalim na canyon—malamang na umakit ng mga naunang mangangaso ng mga tao sa rehiyon. Ang talon at ang iba't ibang lokal na topograpiya ay nagbigay ng mga mapagkukunan at pagkakataon para sa pangangaso at pagtitipon. Ang agarang paligid ng talon ay may marshland, maliliit na lawa, daluyan ng tubig, kagubatan sa ilog, at isang matabang baha. Ang ilog ay dumadaloy sa Lawa ng Tanganyika, na mayaman sa isda at nakakaakit ng mga hayop.

Natagpuan ng mga arkeologo ang dalawang bahagi ng istraktura ng troso—isang 1.4-metro ang haba na seksyon ng isang puno ng kahoy at isang tuod ng puno. Ang mga ito ay binago ng mga sinaunang karpintero. Natuklasan din nila ang mga tool sa pagputol, pagpuputol, at pag-scrape na gawa sa bato, pati na rin ang isang posibleng apuyan para sa pagluluto. Ang mga sinaunang tao na nanirahan doon ay mga miyembro ng wala na ngayong species na Homo heidelbergensis, na umunlad sa pagitan ng 600,000 at 300,000 taon na ang nakalilipas.

Ang proyekto ng pananaliksik, na tinatawag na 'Deep Roots of Humanity', ay kinasasangkutan ng mga eksperto mula sa mga unibersidad ng Liverpool, Aberystwyth, Royal Holloway, at Liège, gayundin ang National Museums Board ng Zambia at National Heritage Conservation Commission. Ang mga diskarte sa pakikipag-date ng luminescence ay ginamit upang matukoy ang edad ng mga natuklasan. Sinabi ni Propesor Larry Barham, ang direktor ng proyekto, na ang pagtuklas na ito ay nagbabago sa ating pang-unawa sa isang matagal nang nawawalang species ng mga tao.

Pinagmumulan:

– Kalikasan (akademikong ulat): [link]

– Deep Roots of Humanity research project at University of Liverpool: [link]