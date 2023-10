Ang Bagong Asteroid na "Polyhymnia" ay Nagtataas ng Mga Tanong Tungkol sa Mga Hindi Kilalang Elemento

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Arizona ay natuklasan ang isang asteroid na tinatawag na "Polyhymnia" na lumalaban sa mga kilalang elemento sa Earth. Ang pag-aaral, na inilathala sa European Physical Journal Plus, ay nagpapakita na ang Polyhymnia ay may density na mas mataas kaysa sa anumang elemento na matatagpuan sa ating planeta, na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang elemento na kasalukuyang wala sa ating periodic table.

Ang polyhymnia ay matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter, at ito ay ikinategorya bilang isang "malapit sa Earth" na asteroid dahil sa kalapitan nito sa ating planeta. Bagama't tila hindi mahalaga ang mga asteroid, ang kanilang mga komposisyon ay nabighani sa mga astrophysicist at NASA scientist. Sa katunayan, aktibong hinahabol ng NASA ang Polyhymnia upang makakuha ng mga sample at higit pang imbestigahan ang mga katangian nito.

Si Johann Rafelski, isang propesor sa pisika sa Unibersidad ng Arizona, ay nagkomento sa pagtuklas, na nagsasabi na kung ang mga asteroid tulad ng Polyhymnia ay naglalaman ng mga superheavy na elemento, ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung paano nabuo ang mga elementong ito at kung bakit hindi pa ito natuklasan sa ibang lugar. Ang densidad ng Polyhymnia ay nahihigitan kahit ang pinakamakapal na kilalang elemento sa Earth, gaya ng Osmium, na kilala sa pagkakaroon ng pinakamataas na bilang ng mga proton.

Inuri ng koponan ng Unibersidad ng Arizona ang Polyhymnia bilang isang "CUDO" (Compact Ultradense Object), na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga bahagi na kasalukuyang hindi alam ng sangkatauhan. Ito ay pinaniniwalaan na ang elementong ito ay nananatiling matatag na may atomic number na 164, na nagpapahiwatig ng isang makabuluhang mas mataas na densidad kaysa sa anumang elemento na kasalukuyang alam natin.

Sinimulan na ng NASA ang pagbuo ng mga plano na maglunsad ng unmanned spacecraft upang pag-aralan at kunin ang mga sample mula sa Polyhymnia. Ang misyon na ito ay kasunod ng kamakailang pakikipagtulungan sa pagitan ng Unibersidad ng Arizona at NASA, na matagumpay na nagdala ng mga sample mula sa isang asteroid na tinatawag na Bennu. Ang mga sample na ito ay natagpuang mayaman sa carbon, na nagmumungkahi ng posibilidad ng mahahalagang metal sa loob ng mga asteroid.

Ang pagtuklas ng Polyhymnia at ang kakaibang densidad nito ay nagdudulot ng mga kapana-panabik na katanungan tungkol sa pagkakaroon ng mga hindi kilalang elemento sa uniberso at kung paano sila nabuo. Ang paparating na misyon na pag-aralan at kunin ang mga sample mula sa asteroid na ito ay magbibigay ng mahahalagang insight sa mga misteryo ng ating solar system.

Kahulugan:

– Asteroid: Isang maliit na mabatong katawan na umiikot sa araw, karaniwang matatagpuan sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter.

– Density: Ang masa ng isang substance sa bawat unit volume.

– Elemento: Isang substance na hindi maaaring hatiin sa mas simpleng mga substance sa pamamagitan ng kemikal na paraan. Ang mga elemento ay kinakatawan ng mga simbolo sa periodic table.

– Periodic Table: Isang tabular na pagsasaayos ng mga elemento ng kemikal, na inayos batay sa kanilang atomic number, pagsasaayos ng elektron, at paulit-ulit na mga katangian ng kemikal.

– Proton: Isang subatomic na particle na may positibong singil, na matatagpuan sa nucleus ng isang atom.

