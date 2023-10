Pagbuo ng isang Modelo upang Hulaan ang Pag-activate ng mga Estrogen Receptor sa Baikal Seals ng mga Contaminant sa Kapaligiran

Ang mga mananaliksik sa Center for Marine Environmental Studies (CMES) sa Ehime University ay nakabuo ng isang modelo na maaaring mahulaan ang kakayahan ng mga pollutant sa kapaligiran na i-activate ang mga estrogen receptor sa Baikal seal. Ginamit ng pag-aaral na ito ang parehong mga in vitro na eksperimento at mga simulation na nakabatay sa computer upang suriin ang potensyal ng pag-activate ng bisphenols (BPs) at hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) sa estrogen receptor α (bsERα) at ​​β (bsERβ) na mga subtype.

Ang mga eksperimento sa in vitro ay nagsiwalat na ang karamihan sa mga BP at OH-PCB ay nagpakita ng aktibidad na tulad ng estrogen laban sa parehong mga subtype ng bsER. Sa mga nasubok na BP, ipinakita ng bisphenol AF ang pinakamalakas na aktibidad na tulad ng estrogen. Katulad nito, ang 4′-OH-CB50 at 4′-OH-CB30 ay nagpakita ng pinakamalakas na aktibidad sa mga nasubok na OH-PCB laban sa bsERα at bsERβ, ayon sa pagkakabanggit.

Upang higit pang imbestigahan kung paano nagbubuklod ang mga kontaminant sa kapaligiran sa bsER, isinagawa ang mga computer docking simulation. Batay sa mga resulta ng mga simulation na ito at ang mga katangian ng istruktura ng mga contaminant, ang mga modelo ng quantitative structure-activity relationship (QSAR) para sa parehong mga subtype ng bsER. Ang mga modelong ito ay tumpak na hinulaang ang activation potential ng bawat environmental contaminant sa in vitro experiments, na nakikilala sa pagitan ng mga compound na nag-activate at sa mga hindi nag-activate para sa parehong bsERα at bsERβ. Tinukoy din ng mga mananaliksik ang mahahalagang salik na nakakaimpluwensya sa potensyal na pag-activate ng mga contaminant.

Higit pa rito, matagumpay na nakagawa ang mga mananaliksik ng isang modelo ng QSAR na hinuhulaan ang potensyal na pag-activate ng mga estrogen receptor (ER) ng mouse gamit ang parehong paraan. Ipinapakita nito ang pagiging angkop ng diskarte sa pagmomodelo na ito sa iba't ibang species.

Ang pagbuo ng modelong ito ay isang makabuluhang hakbang sa pag-unawa at paghula sa mga epekto ng mga kontaminado sa kapaligiran sa endocrine system ng Baikal seal. Nagbibigay ito ng mahalagang tool para sa pagtatasa ng mga potensyal na panganib ng mga pollutant na ito at pagbibigay-alam sa mga pagsisikap sa pag-iingat para sa mahihinang species na ito.

Pinagmulan: Hoa Thanh Nguyen et al, "Sa silico simulation at molecular descriptors upang mahulaan ang in vitro transactivation potencies ng Baikal seal estrogen receptors ng mga contaminant sa kapaligiran", Ecotoxicology at Environmental Safety (2023).