Isang Pambihirang tagumpay sa Diagnostics: Nakikita ng Teknolohiya ng CRISPR ang Monkeypox Virus sa Walang Katulad na Katumpakan at Bilis

Ang mga siyentipiko mula sa Peter Doherty Institute for Infection and Immunity at ang Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ay nakabuo ng isang rebolusyonaryong diagnostic tool na tinatawag na MPXV-CRISPR. Na-publish sa The Lancet Microbe, ang kanilang collaborative na pag-aaral ay nagpapakita ng kapangyarihan ng teknolohiyang CRISPR sa pag-detect ng monkeypox virus (MPXV) na may walang katulad na katumpakan at bilis.

Bagama't malawak na kilala ang CRISPR para sa mga kakayahan nito sa pag-edit ng gene, kamakailan ay ginamit ito para sa pagdidisenyo ng mga napakasensitibong tool sa diagnostic. Ang MPXV-CRISPR ay gumaganap bilang isang "super-precise detective," mabilis na pagtukoy ng partikular na genetic material na nauugnay sa virus sa mga klinikal na sample. Ang mga mananaliksik ay nag-program ng tool upang i-target ang mga genetic sequence na natatangi sa MPXV, gamit ang isang database ng 523 MPXV genome upang bumuo ng mga kinakailangang "gabay" para sa pagbubuklod sa viral DNA.

Kapag ang viral DNA ay naroroon sa isang klinikal na sample, ang CRISPR system ay ginagabayan sa target at naglalabas ng signal na nagpapahiwatig ng presensya ng virus. Ang pagiging sensitibo at katumpakan na natamo ng MPXV-CRISPR ay maihahambing sa mga gold-standard na pamamaraan ng PCR ngunit may makabuluhang pinababang oras ng pagsubok.

Ang isa sa mga tampok na tagumpay ng MPXV-CRISPR ay ang bilis ng diagnosis. Ang kasalukuyang mga diagnostic ng monkeypox ay kadalasang nagsasangkot ng sentralisadong pagsusuri sa laboratoryo, na maaaring tumagal ng ilang araw para sa mga resulta. Sa kabaligtaran, maaaring makita ng MPXV-CRISPR ang virus sa isang kahanga-hangang 45 minuto.

Upang matugunan ang mga pamantayang itinakda ng World Health Organization, nilalayon ng research team na iakma ang MPXV-CRISPR sa isang portable device para sa on-site detection sa mga lugar ng pangangalaga. Ang teknolohiyang ito ay may potensyal na baguhin ang pamamahala ng monkeypox, na nagbibigay ng mas mabilis na access sa mga tumpak na diagnosis, lalo na sa mga lugar na limitado ang mapagkukunan at malalayong lugar. Sa pamamagitan ng pagpapabilis ng paggamot at pagpapabuti ng mga resulta ng pasyente, ang desentralisadong diskarte sa pagsusuri ay maaaring makabuluhang mapahusay ang mga tugon sa kalusugan ng publiko sa mga paglaganap ng monkeypox.

Ang pag-aaral ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Melbourne Sexual Health Center at Monash University. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang MPXV-CRISPR ay kumakatawan sa isang malaking pagsulong sa larangan ng mga diagnostic at may pangako para sa pagbabago ng pamamahala ng sakit sa hinaharap.

Source:

Ang Lancet Microbe. (2023). Mabilis na pagtuklas ng monkeypox virus gamit ang CRISPR-Cas12a mediated assay: isang laboratory validation at evaluation study.