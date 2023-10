Kailan Unang Nag-evolve ang Mga Hayop? Isang Bagong Diskarte sa Pag-aayos ng Debate

Tinatantya ng mga siyentipiko na mayroong halos 8 milyong species ng mga hayop na nabubuhay ngayon, na nagpapakita ng malawak na biodiversity sa Earth. Gayunpaman, ang tanong kung kailan unang umunlad ang mga hayop ay naging paksa ng debate sa loob ng maraming siglo. Ang mga pinakalumang fossil ng hayop na kilala, na itinayo noong humigit-kumulang 500 milyong taon, ay kumplikado na at nakikita ng hubad na mata. Ngunit ang mga kamakailang natuklasan, tulad ng kakaibang hitsura ng mga fossil ng Ediacara Biota mula 574 hanggang 539 milyong taon na ang nakalilipas, ay nagpapahiwatig na ang mga hayop ay maaaring umiral nang mas maaga.

Natuklasan din ng mga paleontologist ang mga fossil na tulad ng espongha mula sa humigit-kumulang 800 milyong taon na ang nakalilipas, ngunit hindi ito mapapatunayang mga hayop. Bukod pa rito, ang talaan ng fossil ay puno ng mga puwang, dahil isang bahagi lamang ng buhay ang na-fossilize. Upang matugunan ang mga hamong ito, ang mga siyentipiko ay bumaling sa molecular biology at ang paggamit ng mga molekular na orasan upang tantiyahin ang timing ng mga pinagmulan ng hayop.

Gumagana ang mga molekular na orasan sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA ng mga modernong hayop upang matukoy kung gaano karaming ebolusyon ang naganap. Habang ang mga pagtatantya para sa mga pinagmulan ng hayop ay mula 800 hanggang 700 milyong taon na ang nakalilipas, ang pagkakaroon ng iba't ibang mga pagtatantya batay sa mga fossil at molekular na orasan ay nagdulot ng kontrobersya.

Sa isang kamakailang pag-aaral, iminungkahi ng mga siyentipiko ang isang bagong diskarte sa pagtantya ng tiyempo ng mga pinagmulan ng hayop. Sa halip na tumuon sa mga pinakalumang fossil ng hayop, sinuri ng mga mananaliksik ang uri ng mga bato na maaaring mapanatili ang mga unang hayop. Natagpuan nila na ang mga bato na mayaman sa mga mineral na luad, na may mga katangian ng antibacterial at maaaring mapanatili ang malambot na mga tisyu, ay perpekto para sa fossilization. Gayunpaman, ang mga bato mula sa yugto ng panahon sa paligid ng 790 milyong taon na ang nakalilipas na nagtataglay ng mga katangiang mayaman sa luad na ito ay hindi naglalaman ng mga fossil ng hayop, na nagmumungkahi na ang mga hayop ay maaaring hindi pa nag-evolve sa panahong iyon.

Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang ipagpatuloy ang paghahanap para sa katibayan ng mga pinagmulan ng hayop. Sa pamamagitan ng paggalugad ng higit pang mga heolohikal na panahon at pagsusuri sa mga bato na may potensyal na mapangalagaan ang mga unang hayop, umaasa ang mga siyentipiko na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa kung kailan unang lumitaw ang mga hayop sa Earth.

