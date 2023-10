Ang PAVER Project ng ESA ay Layunin na Lumikha ng mga Roadworthy Surfaces sa Buwan

Ang European Space Agency (ESA) ay nagpasimula ng isang proyekto na tinatawag na PAVER upang lumikha ng mga roadworthy na ibabaw sa Buwan. Ang ambisyosong pagsisikap na ito ay naglalayong i-paste ang mga lugar ng aktibidad sa ibabaw ng buwan, kabilang ang mga kalsada at landing pad, sa pamamagitan ng paggamit ng isang malakas na laser upang matunaw ang lunar dust sa isang solidong malasalamin na ibabaw. Ang proyekto ng PAVER ay pinamumunuan ng BAM Institute of Materials Research and Testing ng Germany, Aalen University, LIQUIFER Systems Group sa Austria, at Clausthal University of Technology ng Germany.

Ang pangangailangan para sa naturang proyekto ay nagmumula sa mga hamon na dulot ng lunar dust, na napakahusay, nakasasakit, at nakakapit. Sa panahon ng Apollo, ang alikabok ng buwan ay nagdulot ng malalaking problema, pagbara ng mga kagamitan at pagguho ng mga spacesuit. Ang akumulasyon ng alikabok sa Apollo 17 lunar rover ay humantong sa isang banta ng overheating, habang ang Lunokhod 2 rover ng Soviet Union ay sumuko sa sobrang init nang ang radiator nito ay natatakpan ng alikabok.

Nilalayon ng PAVER project na malampasan ang mga hamong ito sa pamamagitan ng pagtunaw ng simulate moondust gamit ang 12-kilowatt carbon dioxide laser. Ang prosesong ito ay lumilikha ng tatsulok, hollow-centered na mga geometric na hugis na maaaring i-interlock upang bumuo ng mga solid na ibabaw sa malalaking lugar ng lunar na lupa. Ang mga ibabaw na ito ay maaaring magsilbing mga kalsada o landing pad.

Ang nagresultang materyal ay mala-salamin at malutong ngunit maaaring makatiis sa pababang puwersa ng compression. Kahit na ito ay masira, maaari pa rin itong gamitin at ayusin kung kinakailangan. Tinatantya ng koponan na ang isang 100 square meter landing pad na may kapal na dalawang sentimetro ay maaaring gawin sa loob ng 115 araw.

Ang proyektong ito ay isang tugon sa panawagan para sa mga ideya na pinapatakbo ng Mga Pangunahing Aktibidad ng ESA sa pamamagitan ng Open Space Innovation Platform (OSIP), na naghahanap ng mga ideya sa pananaliksik na may kaugnayan sa paggawa at konstruksyon sa labas ng Earth. Ang proyekto ng PAVER ay pinarangalan bilang isang epektibong pamumuhunan, na nagbubukas ng maraming magagandang landas para sa karagdagang pagsisiyasat.

Habang naghahanda ang mga astronaut na bumalik sa lunar surface, ang paglikha ng mga roadworthy surface ay maaaring makabuluhang mapahusay ang kaligtasan at kahusayan ng lunar exploration. Ang proyekto ng PAVER ay nagpapakita ng isang potensyal na solusyon sa mga hamon na dulot ng lunar dust, na ginagawang mas matitirahan ang Buwan at ma-navigate para sa mga hinaharap na misyon.

Pinagmumulan:

- IYON

– BAM Institute of Materials Research and Testing

- Unibersidad ng Aalen

– LIQUIFER Systems Group

– Clausthal University of Technology

– Institute of Materials Physics sa Space ng German Aerospace Center, DLR