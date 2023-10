Nakahanap ang Bagong Pag-aaral ng Mga Benepisyo sa Pananalapi ng Papel ng Striped Hyenas sa Pagtatapon ng Carcass

Tinatantya ng isang bagong pag-aaral na isinagawa sa Sawai Mansingh Wildlife Sanctuary ng Rajasthan ang mga benepisyo sa pananalapi ng mga serbisyo sa pag-scavenging ng mga striped hyena sa mga bangkay ng hayop at ligaw na biktima. Nalaman ng pag-aaral na, sa panahon ng 2019-2020, ang mga striped hyena sa santuwaryo ay kumonsumo ng 23 tonelada ng mga bangkay ng hayop at 17 tonelada ng ligaw na biktima, na nakakatipid ng libu-libong dolyar sa mga gastos sa pag-alis ng bangkay.

Ang mga striped hyena ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatapon ng basura na nakakatulong sa paghadlang sa paghahatid ng sakit at pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang nakakabawas sa panganib ng sakit ngunit nakakatipid din ng pera sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga artipisyal na paraan ng pagtatapon ng bangkay tulad ng electrical cremation o pagsunog ng pyre.

Ang pananaliksik, isa sa mga unang pagtatantya ng mga benepisyo sa pananalapi ng pag-scavenging ng mga striped hyena sa isang tanawin na pinangungunahan ng tao, ay naglalayong bigyang-liwanag ang mga positibong kontribusyon na ginawa ng mga madalas na napapansing mga scavenger na ito. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang pagtuturo sa mga lokal na komunidad tungkol sa mga benepisyong ito sa pananalapi ay maaaring potensyal na alisin ang negatibong imahe na nauugnay sa mga striped hyena at tumulong sa kanilang konserbasyon.

Ang striped hyena ay isa sa apat na species ng hyena sa mundo at matatagpuan sa India. Ang mga nag-iisa na carnivore na ito ay may hitsura na parang aso at oportunistang kumakain sa mga labi ng mga hayop na nauna sa mas malalaking carnivore at itinapon na mga alagang hayop na bangkay.

Ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pagtatapon ng bangkay ng mga striped hyena ay partikular na mahalaga sa lugar ng pag-aaral dahil sa malaking bilang ng mga alagang hayop at mahinang sanitasyon. Ang pagtatapon ng mga bangkay sa mga bukas na lugar at sa tabi ng kalsada ay nagdudulot ng isang seryosong isyu sa pamamahala ng basura, na ginagawang mahina ang rehiyon sa pagkalat ng mga sakit na zoonotic.

Ang mga kontribusyong pang-ekonomiya ng mga serbisyo sa pag-scavenging na ibinigay ng mga striped hyena ay sinukat ng mga mananaliksik. Tinantya nila ang halaga ng pagtatapon ng bangkay sa pamamagitan ng dalawang paraan: electric cremation at pyre burning. Ang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang mga may guhit na hyena ay nag-alis ng humigit-kumulang 4.4 porsiyento ng basura ng bangkay ng hayop, na may kabuuang 23 tonelada, mula sa taunang produksyon ng basura ng lugar ng pag-aaral na 525 tonelada. Ang gastos sa pagtanggal ng basurang ito ay kinakalkula na $7095 para sa electric cremation at $49,665 para sa pyre burning.

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang mga natukoy na benepisyo sa pananalapi ay maaaring gamitin ng mga opisyal ng kagubatan para sa pamamahala ng mga striped hyena at kanilang mga tirahan. Ang pamamaraan ng pagsusuri na ginamit sa pag-aaral na ito ay maaari ding gamitin sa ibang mga lugar na nahaharap sa mga hamon sa pagtatapon ng bangkay ng hayop, na nakikinabang sa mga scavenger tulad ng mga jackal at fox.

Sa pangkalahatan, ang pag-unawa sa halaga ng ekonomiya ng mga serbisyo sa pag-scavenging na ibinibigay ng mga striped hyena ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng mga hayop na ito sa pagpapanatili ng malusog na mga landscape at hinihikayat ang muling pagsusuri ng negatibong pananaw na kadalasang nauugnay sa kanila. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga dumi ng hayop, ang mga striped hyena ay hindi lamang nakakatipid ng pera ng mga komunidad ngunit nakakatulong din ito sa pag-iwas sa sakit at pagbibisikleta ng sustansya sa mga ecosystem.

