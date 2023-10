Tinutukoy ng mga Kompyuter ang Sanhi ng Pagkalipol ng Dinosaur

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Dartmouth College ay gumamit ng paraan ng pagmomodelo ng Bayesian inversion upang matukoy ang pinaka-malamang na sanhi ng kaganapan sa pagkalipol ng Cretaceous-Paleogene, na nagpawi sa mga dinosaur. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa data ng geological at klima, nakabuo ang mga mananaliksik ng isang senaryo na tumugma sa fossil record. Ang kanilang walang pinapanigan na modelo ng computer ay nagpasiya na ang mga gas na inilabas ng Deccan Traps shield volcano sa loob ng 300,000 taon ay sapat na upang ma-trigger ang kaganapan ng pagkalipol. Ang walang kinikilingang diskarte na ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa sanhi ng pagkamatay ng mga dinosaur.

Ang mga batang may Autism at ADHD ay Nahihirapan sa Pag-clear ng BPA

Ang Bisphenol A (BPA), isang kemikal na tambalan na ginagamit sa paggawa ng mga plastik, ay natagpuang may mga epektong nakakagambala sa endocrine. Ipinakita ng isang kamakailang pag-aaral na ang mga batang may autism spectrum disorder at attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) ay may pinababang kakayahang alisin ang BPA sa kanilang mga system. Ang paghahanap na ito ay makabuluhan kung isasaalang-alang ang pagtaas ng mga diagnosis para sa parehong mga kondisyon sa paglipas ng mga taon. Bagama't hindi malamang na ang pagkakalantad sa BPA ay ang tanging sanhi ng mga karamdamang ito, maaari itong mag-ambag sa kanilang pag-unlad.

Ang Bagong Teknik ay Nagpapakita ng Pangako sa Paggamot sa mga Lason ng PFAS sa Tubig sa Lupa

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik sa The Ohio State University ay nakabuo ng isang bagong pamamaraan upang gamutin ang mga per- at polyfluoroalkyl substance (PFAS) sa kontaminadong tubig sa lupa. Ang mga compound ng PFAS, na kilala bilang "magpakailanman na mga kemikal" dahil sa kanilang pagtitiyaga sa kapaligiran, ay na-link sa iba't ibang mga isyu sa kalusugan. Ginamit ng mga mananaliksik ang ultrasound degradation upang pahinain ang mga kemikal na bono sa fluortelomer sulfonates, isang uri ng PFAS na karaniwang matatagpuan sa mga foam na lumalaban sa sunog. Ang diskarteng ito ay nagpapakita ng potensyal sa paggamot sa parehong PFAS toxins at pharmaceuticals sa municipal tap at wastewater.

Ang Time-Lapse Video ng NASA ay Nagpapakita ng Stellar Remnants

Naglabas ang NASA ng isang time-lapse video na nagpapakita ng mga labi ng isang bituin na sumabog 20,000 taon na ang nakalilipas. Gamit ang Hubble Space Telescope, naobserbahan ng mga astronomo ang isang bahagi ng lumalawak na supernova bubble sa Cygnus Loop nebula. Ang time-lapse footage ay nagpapakita na ang mga hiwa ng bituin ay humahampas sa kalawakan sa bilis na kalahating milyong milya kada oras. Ang nakakaakit na video na ito ay nag-aalok ng isang sulyap sa patuloy na pagsabog at nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga stellar na labi.

Ang mga Bunga ng Kawalang-katapatan

Ang isang bagong kababalaghan na tinatawag na "honesty drain" ay natukoy ng mga mananaliksik sa agham panlipunan. Ang terminong ito ay tumutukoy sa ugali ng mga tapat na indibidwal na lumipat palayo sa mga lugar kung saan laganap ang pagdaraya. Lumilikha ang migration na ito ng cycle ng duplicity, na humahantong sa mas mababang kalidad na pamumuno sa pulitika, nabawasan ang paglago ng kita, at pagbaba ng produktibidad sa paggawa. Sa Italya, halimbawa, ang mga maling pagpaparehistro ng kapanganakan ay ginagamit bilang sukatan ng katapatan sa rehiyon. Ang mga lumilipat mula sa mga lugar na may mataas na pagdaraya patungo sa mga lugar na mababa ang pagdaraya ay mas malamang na magkaroon ng mga pekeng sertipiko ng kapanganakan. Ang pag-unawa sa mga kahihinatnan ng kawalan ng katapatan ay makakapagbigay-alam ng mga estratehiya para sa paglikha ng mas matapat na komunidad.

