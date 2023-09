Spider Silk Synthesized by Genetically Modified Silkworms, Bypassing Spiders

By

Matagumpay na nalampasan ng mga siyentipiko ang mga spider sa paggawa ng spider silk sa pamamagitan ng genetically modifying silkworms gamit ang CRISPR-Cas9. Kilala ang spider silk sa mga kahanga-hangang mekanikal na katangian nito, tulad ng mataas na lakas ng tensile, ductility, tigas, at adhesiveness. Ang pagsulong na ito sa agham ng mga materyales ay nagbubukas ng iba't ibang posibilidad, kabilang ang pagbuo ng mas matibay at kumportableng damit, mga bagong uri ng bulletproof armor, at mga biomedical na aplikasyon.

Ang paggawa ng spider silk ng mga spider ay limitado sa mga partikular na layunin. Samakatuwid, hinahangad ng mga mananaliksik na makahanap ng isang mas sumusunod na mapagkukunan ng spider silk. Maaaring maisip ang mga golden retriever bilang isang posibilidad, ngunit pinili ng mga mananaliksik sa China ang mga silkworm dahil sa ilang mahahalagang dahilan. Ang genetically modified silkworms ay gumagawa ng spider silk, na ginagawa silang perpektong producer ng silk.

Osiris-Rex Spacecraft para Maghatid ng Sample ng Asteroid sa Earth

Ang Osiris-Rex spacecraft ay nakatakdang maghatid ng sample mula sa 101955 Bennu asteroid sa Earth. Ang spacecraft, pagkatapos na sumaklaw sa layo na 4 bilyong milya, ay matagumpay na nakolekta ng kalahating kilo ng mga durog na kalawakan mula sa Bennu sa pamamagitan ng isang sample na kapsula na nahulog ng parachute. Nilalayon ng misyon na ito na magbigay ng mahahalagang insight sa pinagmulan ng ating solar system.

Ang Bennu ay itinuturing na isang potensyal na mapanganib na bagay at bahagi ng Apollo group ng Earth-crossing carbonaceous asteroids. May maliit na pagkakataon na maapektuhan nito ang Earth sa pagitan ng 2178 at 2290. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa sample, umaasa ang mga mananaliksik na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan ng solar system.

Ang Matingkad na Kulay sa Primates ay nagsisilbi sa mga Layunin ng Social Communication

Bagama't ang mga mammal ay karaniwang nagpapakita ng mas maraming naka-mute na kulay, may mga pagbubukod sa mga primata. Ang isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Bristol ay nagmumungkahi na ang maliwanag na kulay sa ilang mga primata ay nagsisilbing isang paraan ng panlipunang komunikasyon sa loob ng mga species na walang magandang pangitain sa kulay. Ang maliwanag na kulay na ito ay nagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa pagkamayabong at panlipunang hierarchy.

Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang maliwanag na kulay sa mga mammal ay tumutugma sa pinahusay na paningin ng kulay. Gayunpaman, hinahamon ng pag-aaral na ito ang pagpapalagay na iyon at nagbibigay ng mga bagong pananaw tungkol sa paggamit ng kulay sa primate social communication.

Muling Isinasaalang-alang ang Paglago ng Ekonomiya: Pag-unlad at Paglago

Habang ang pagbabago ng klima ay nagdudulot ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya at kaligtasan ng tao, ang mga gumagawa ng patakaran ay nagtataguyod para sa "berdeng paglago" bilang isang solusyon. Iminumungkahi ng konseptong ito na posibleng makamit ang paglago ng ekonomiya habang binabawasan ang mga greenhouse gas emissions at itinataguyod ang sustainability. Gayunpaman, dumaraming bilang ng mga akademya ang nagpapahayag ng pag-aalinlangan sa pamamaraang ito.

Sa halip, ang ilang akademya ay nagmumungkahi ng mga alternatibong paradigma. Ang isa sa gayong paradigm ay ang "derowth," na nagsusulong para sa isang nakaplanong pagbawas sa pagkonsumo ng materyal. Ang isa pang pananaw ay "paglago," na nagbibigay-diin sa pagpapanatili nang hindi nakatuon lamang sa paglago ng GDP. Ang mga alternatibong pamamaraang ito ay naglalayong tugunan ang kapaligiran at panlipunang kahihinatnan ng mga tradisyonal na modelo ng paglago ng ekonomiya.

Hungrier Supermassive Black Holes: Mas Mabilis na Matter Consumption

Iminumungkahi ng kamakailang pananaliksik mula sa Northwestern University na ang napakalaking black hole ay maaaring kumain ng nakapalibot na bagay nang mas mabilis kaysa sa naunang naisip. Ang mga itim na butas na ito ay umiikot sa nakapalibot na space-time, na nagiging sanhi ng paghiwa-hiwalay ng accretion disk sa panloob at panlabas na mga singsing. Habang nilalamon ang panloob na singsing, pinupunan ng panlabas na disk ang natupok na bagay, na nagreresulta sa tuluy-tuloy na proseso.

Hinahamon ng paghahanap na ito ang mga kasalukuyang modelo na nagmumungkahi ng mas mahabang proseso ng pagkonsumo. Kung tama ang teorya, ang isang kumpletong cycle ng pagkonsumo ng bagay ay tumatagal ng mga buwan, sa halip na daan-daang taon na naunang tinantiya.

