Ang Nakababahala na Pagkawala ng Mga Istante ng Yelo sa Antarctic na Inihayag ng Mga Obserbasyon ng Satellite

Ang mga obserbasyon ng satellite ay nagsiwalat ng tungkol sa pagkawala ng densidad ng yelo sa mga istante ng yelo sa Antarctica sa nakalipas na 25 taon, na binibigyang-diin ang mabilis na epekto ng pagbabago ng klima. Ang pag-aaral, na nagsuri ng 100,000 satellite radar na imahe mula sa Copernicus Sentinel-1 at CryoSat mission ng European Space Agency, ay natagpuan na higit sa 40% ng mga lumulutang na istante ng yelo sa Antarctica ay makabuluhang nabawasan ang volume mula noong 1997. Mula sa 162 Antarctic ice shelves, 71 ang nakaranas isang pagbaba sa volume, na nagreresulta sa kabuuang pagkawala ng humigit-kumulang 8.3 trilyon tonelada ng yelo sa panahon ng pag-aaral.

Itinatampok ng mga natuklasan ang mga potensyal na implikasyon ng pagkawala ng yelo na ito. Bilang mga extension ng land-based na ice sheet ng Antarctica, ang mga ice shelves ay nagsisilbing hadlang na nagpapabagal sa daloy ng yelo sa karagatan, kaya nagpapatatag ng mga glacier. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga istante ng yelo ay nag-aambag hindi lamang sa pagtaas ng antas ng dagat kundi pati na rin sa pinabilis na pagkawala ng yelo sa anyo ng glacier freshwater na dumadaloy sa karagatan. Ang dobleng epekto na ito ay nagdudulot ng malaking panganib.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat na ang pagtunaw ng mga istante ng yelo ay nagresulta sa paglabas ng humigit-kumulang 74 trilyong tonelada ng sariwang tubig na natutunaw sa karagatan. Ang pag-agos ng meltwater na ito ay maaaring makaapekto sa sirkulasyon ng karagatan, na gumaganap ng mahalagang papel sa pag-regulate ng temperatura ng mundo at pagsuporta sa buhay sa tubig.

Ang pananaliksik ay nagpakita rin ng isang kumplikadong larawan ng pagkawala ng yelo sa Antarctica. Ang mga istante ng yelo sa kanlurang bahagi ng kontinente, na sumailalim sa mas maiinit na tubig dahil sa iba't ibang agos at hangin, ay nakaranas ng mas makabuluhang pagkawala ng yelo kumpara sa mga nasa silangang bahagi. Ang Getz Ice Shelf, ang pinakamalaking sa Antarctica, ay nawalan ng 2 trilyong toneladang yelo mula noong 1997, na may humigit-kumulang 5% ng pagkawala dahil sa pag-alis ng yelo at pag-anod sa karagatan. Ang natitirang 95% ng pagkawala ay dahil sa pagkatunaw sa base ng istante ng yelo.

Napagpasyahan ng pag-aaral na halos kalahati ng mga istante ng yelo sa Antarctica ay lumiliit nang walang tanda ng pagbawi, na nagpapahiwatig na sila ay nabigong muling makabuo sa ilalim ng presyon ng isang mainit na klima. Itinatampok nito ang agarang pangangailangan para sa patuloy na pagsubaybay ng satellite ng Antarctica, tulad ng Copernicus Sentinel-1 at CryoSat mission, upang subaybayan at maunawaan ang mga pagbabagong nangyayari sa malayuang polar landscape na ito.

– Science Advances journal publication

– European Space Agency (ESA) Copernicus Sentinel-1 at CryoSat satellite missions