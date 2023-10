Ang Epekto ng Spacecraft sa Atmospheric Composition ng Earth

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagsiwalat na ang mga satellite at spacecraft ay nakakahawa sa kapaligiran ng Earth na may mataas na halaga ng mga metal. Ang polusyon na ito ay nangyayari sa stratosphere, isang rehiyon na naglalaman ng malaking konsentrasyon ng ozone.

Ang pangkat ng pananaliksik, na pinamumunuan ni Dan Cziczo mula sa Unibersidad ng Purdue, ay nangolekta ng data sa pamamagitan ng paglipad ng mga eroplano sa taas na halos 12 milya. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na makuha ang tumpak na mga sukat nang walang anumang kontaminasyon mula sa mga fumes ng sasakyang panghimpapawid. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga metal tulad ng lithium, copper, aluminum, at lead, na karaniwang matatagpuan sa spacecraft, ay nalampasan ang mga antas ng natural na nagaganap na cosmic dust.

Higit pa rito, natuklasan ng koponan na halos 10 porsiyento ng mga particle ng sulfuric acid, na mahalaga para sa pagprotekta sa ozone layer, ay nahawahan ng singaw na labi mula sa spacecraft. Ang pagkakaroon ng mga natatanging elemento tulad ng niobium ay nagpapahiwatig ng paggamit ng mga heat shield sa mga rocket. Itinuturo ng ebidensyang ito ang polusyon na nagmumula sa spacecraft sa halip na mga meteorite, na nanatiling hindi nagbabago sa loob ng maraming siglo.

Ang epekto sa kapaligiran ng polusyong ito ay hindi pa lubos na nauunawaan. Gayunpaman, dahil sa inaasahang pagtaas sa bilang ng mga satellite sa orbit, maaaring lumala ang sitwasyon. Tinatayang magkakaroon ng karagdagang 50,000 satellite pagdating ng 2030, kung saan nangunguna ang mga kumpanya tulad ng SpaceX at Amazon. Ang mabilis na paglago na ito sa industriya ng kalawakan ay nangangahulugan na hanggang 50 porsiyento ng mga particle ng aerosol sa stratosphere ay maaaring maglaman ng mga metal mula sa muling pagpasok sa spacecraft.

Ang mga natuklasang ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa mga kahihinatnan sa kapaligiran ng pagpapalawak ng industriya ng espasyo. Ang akumulasyon ng mga labi ng kalawakan at ang paglabas ng mga materyales na gawa ng tao sa stratosphere ay nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Habang patuloy tayong umaasa nang husto sa mga satellite at spacecraft, nagiging mahalaga na bumuo ng mga napapanatiling kasanayan na nagpapaliit sa negatibong epekto sa ating kapaligiran.

Pinagmulan: Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences