Ang Night Sky sa Oktubre: Mga Planetary Alignment at Eclipses

Sa buwan ng Oktubre, maaaring umasa ang mga tumitingin sa kalangitan sa ilang kapana-panabik na mga kaganapan sa langit. Sa pagsisimula ng buwan, ang buwan ay lampas na sa kabilugan at makikita sa tabi ng Jupiter, na tatlong digri sa timog. Nang sumunod na araw, lumilitaw din ang Uranus ng tatlong digri sa timog ng buwan, ngunit ang liwanag ng buwan ay maaaring maging mahirap na pagmasdan ang mga planetang ito.

Sa gabi ng Oktubre 2, ang buwan ay matatagpuan sa timog lamang ng Pleiades, humigit-kumulang 1.1 degrees ang layo. Habang umuusad ang buwan, magiging 1.4 degrees hilaga ng buwan ang Pollux sa ika-7 ng Oktubre, at makikita ang Venus sa kalangitan ng madaling araw, na matatagpuan sa anim na degree sa timog ng manipis na crescent moon sa ika-10 ng Oktubre.

Ang ika-15 ng Oktubre ay minarkahan ang pagdating ng panahon ng taglagas na eclipse, na nagsisimula sa isang annular solar eclipse. Sa panahon ng kaganapang ito, hindi ganap na tatakpan ng buwan ang araw, na nagreresulta sa isang hugis-singsing na annulus sa paligid ng gilid ng araw. Ang eclipse na ito ay makikita sa buong Western Hemisphere.

Kasunod ng eclipse, ang Mars ay makikita sa tabi ng buwan sa ika-15 ng Oktubre, bagaman ang manipis na bahagi ng gasuklay ng buwan ay maaaring maging mahirap na makita. Sa ika-18 ng Oktubre, ang buwan ay magiging 0.8 degrees sa hilaga ng Antares, at sa ika-24 ng Oktubre, ang Saturn ay magiging tatlong degrees sa hilaga, kung saan ang Neptune ay lilitaw sa 1.5 degrees sa hilaga sa ika-25 ng Oktubre.

Ang Oktubre 28 ay nagdudulot ng kabilugan ng buwan at isa pang eklipse, ngunit sa pagkakataong ito ay makikita lamang ito sa Silangang Hemisphere. Sa ika-29 ng Oktubre, ang Jupiter at Uranus ay muling magiging tatlong degree sa timog, at ang buwan ay magtatapos sa Pleiades na matatagpuan sa 1.1 degrees hilaga ng buwan.

Habang ang Mercury ay nananatiling natatakpan ng maliwanag na takipsilim ng umaga at masyadong malapit sa araw upang makita, ang Venus ay kumikinang nang maliwanag bilang "Bituin sa Umaga" sa timog-silangan bago sumikat ang araw. Sa ika-10 ng Oktubre, ang gasuklay na buwan ay dadaan sa Venus, na sinamahan ng presensya ni Regulus, ang maliwanag na bituin sa konstelasyon na Leo.

Tulad ng para sa Mars, ito ay nananatiling masyadong malapit sa araw upang makita, habang ang Jupiter ay nangingibabaw sa kalangitan sa gabi, na nagiging mas maliwanag at maliwanag sa buong gabi. Ang Saturn, na matatagpuan mataas sa kalangitan sa gabi, ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para sa mga manonood ng teleskopyo na masaksihan ang kagandahan ng Ringed Planet at posibleng makita ang ilan sa mga buwan nito sa madilim na backdrop. Ang Uranus at Jupiter ay makikita ding magkasama dalawang beses sa isang buwan, kasama ang buwan.

Panghuli, ang Neptune, na pumasa kamakailan sa pagsalungat, ay maaaring maobserbahan sa tulong ng mga optical na instrumento sa halos buong gabi. Bukod pa rito, ang zodiacal light, isang mahinang ningning na dulot ng sikat ng araw na nagkakalat sa pagitan ng mga alikabok sa pagitan ng mga planeta, ay makikita bago ang takip-silim ng silangang umaga para sa kalagitnaan ng dalawang linggo ng Oktubre.

Sa mga kapana-panabik na celestial na kaganapang nagaganap, ang mga mahilig sa astronomy ay handa na ngayong buwan. Nasasaksihan man ang mga planetary alignment, eclipses, o paggalugad sa kalangitan sa gabi gamit ang isang teleskopyo, maraming matutuklasan at mamangha.

Pinagmulan: James Edgar, Editor ng Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Kahulugan:

– Celestial event: Mga phenomena na nangyayari sa kalangitan, tulad ng mga planetary alignment, eclipses, at paggalaw ng mga celestial body.

– Annular solar eclipse: Isang uri ng solar eclipse kung saan hindi ganap na natatakpan ng buwan ang araw, na nagreresulta sa parang singsing na hugis ng sikat ng araw sa paligid ng gilid ng buwan.

– Pagsalungat: Ang pagkakahanay ng isang planeta sa Earth at sa araw, na may Earth sa pagitan ng dalawa.

– Zodiacal light: Isang malabo, hugis-kono na glow na lumilitaw sa kahabaan ng ecliptic (ang landas ng araw, buwan, at mga planeta) pagkatapos ng paglubog ng araw o bago ang pagsikat ng araw.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): Isang organisasyong nakatuon sa pagsulong at pagsulong ng astronomiya sa Canada.

Tandaan: Inalis ang mga URL ng orihinal na artikulo at mga larawan.