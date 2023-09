Ang Mapang-akit na Panayam ni Sarah Abo kay Astronaut Michael Collins

By

Sa isang kamakailang panayam, ang mamamahayag na si Sarah Abo ay nagkaroon ng pribilehiyo na makipag-usap sa astronaut na si Michael Collins, ang piloto ng Apollo 11 spacecraft ng NASA na matagumpay na nagdala sa mga unang tao sa buwan noong 1969. Habang ang mga pangalan tulad nina Neil Armstrong at Buzz Aldrin ay madalas na nauugnay dito makasaysayang misyon, ang mga kasanayan sa piloting ni Collins ang nagsisiguro sa kanilang ligtas na pagbabalik sa Earth.

Bagama't si Collins mismo ay hindi tumuntong sa buwan, ang kanyang hindi kapani-paniwalang paglalakbay sa labas ng planeta ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon kay Sarah. Inilarawan niya ang pananaw ni Collins bilang kahanga-hanga, na nagsasabi na kapag nasa kalawakan ka at nakita ang Earth, lumilitaw ito bilang isang maliit na ispesimen na maaaring takpan ng iyong hinlalaki. Ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala ng ating kaliitan sa kalawakan ng kalawakan na ating ginagalawan.

Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Sarah na si Collins ay tila naaayon sa kalikasan ng tao. Hanggang sa pumanaw siya noong 2021, patuloy niyang ipinakita ang pagkamausisa at personal na paglaki. Binigyang-diin ni Collins ang kahalagahan ng pagiging mausisa, pagnanais na matuto nang higit pa tungkol sa iba, at pagpapaunlad ng kahandaang magtanong at makinig. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kuryusidad na ito, ang isa ay maaaring patuloy na lumago bilang isang indibidwal.

Itinuring ni Sarah ang kanyang pakikipanayam kay Michael Collins bilang isang kahanga-hangang pagkakataon. Siya ay naging inspirasyon ng kanyang mga pananaw sa pagnanais ng tao para sa kaalaman at pang-unawa. Ang kakaibang pananaw ni Collins bilang isang astronaut na umiikot sa buwan ay nagsilbing paalala ng ating lugar sa uniberso at ang kahalagahan ng pag-usisa at paglago sa ating buhay.

