Isang Eco-Friendly na Solusyon para sa Pag-alis ng Microplastics sa Tubig

By

Ang mga mananaliksik sa Korea Institute of Science and Technology (KIST) ay nakabuo ng isang eco-friendly na materyal na maaaring epektibong mag-alis ng microplastics mula sa tubig. Ang microplastics, na mga basurang plastik na nabubulok sa paglipas ng panahon sa mga particle na mas maliit sa 20 μm, ay nagdudulot ng malaking panganib sa kapaligiran at kalusugan. Ang mga kasalukuyang water treatment plant ay hindi makapag-alis ng mga microplastics na mas maliit sa 20 μm, kaya kailangan itong maghanap ng mga alternatibong solusyon.

Si Dr. Jae-Woo Choi at ang kanyang team sa Center for Water Cycle Research sa KIST ay nakabuo ng metal-organic skeleton-based solid flocculant na maaaring magsama-sama ng nanoplastics sa ilalim ng visible light irradiation. Ang materyal ay nakabatay sa Prussian blue, isang metal-organic frameworks-based na substance na dati nang ginamit upang i-adsorb ang mga radioactive na elemento mula sa wastewater.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang Prussian blue ay maaaring epektibong pinagsama-sama ang microplastics sa ilalim ng nakikitang liwanag. Pagkatapos ay bumuo sila ng isang materyal na nagpapalaki sa kahusayan ng pagsasama-sama ng Prussian blue sa pamamagitan ng pagsasaayos ng istraktura ng kristal. Kapag ang materyal ay na-irradiated ng nakikitang liwanag, ang mga microplastics na kasing liit ng 0.15 μm ay maaaring pagsama-samahin sa isang sukat na humigit-kumulang 4,100 beses na mas malaki, na ginagawang mas madaling alisin ang mga ito.

Sa mga eksperimento, nagawang alisin ng mga mananaliksik ang hanggang 99% ng microplastics mula sa tubig gamit ang nabuong materyal. Higit pa rito, ang materyal ay maaaring mag-flocculate ng mga microplastics nang higit sa tatlong beses sa sarili nitong timbang, na higit sa mga maginoo na flocculant gamit ang bakal o aluminyo ng halos 250 beses.

Ang eco-friendly na solusyon na ito ay hindi lamang epektibong nag-aalis ng microplastics ngunit gumagamit din ng Prussian blue, na hindi nakakapinsala sa katawan ng tao. Ito ay isang solidong flocculant, na ginagawang madali ang pagbawi ng mga nalalabi sa tubig, at ito ay gumagamit ng natural na liwanag bilang pinagmumulan ng enerhiya, na nagreresulta sa isang mababang proseso ng enerhiya.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang teknolohiyang ito ay may mataas na potensyal para sa komersyalisasyon at maaaring ilapat sa mga pangkalahatang ilog, mga pasilidad sa paggamot ng wastewater, at mga planta ng paglilinis ng tubig. Higit pa sa microplastics, ang materyal ay maaari ding gamitin upang alisin ang iba pang mga contaminant mula sa mga sistema ng tubig.

Ang pananaliksik, suportado ng Ministri ng Agham at ICT, ay inilathala noong Oktubre 1 sa internasyonal na journal na Water Research.

Source:

– Korea Institute of Science and Technology (KIST)