Subrahmanyan Chandrasekhar: Isang Pioneer sa Astrophysics

Si Subrahmanyan Chandrasekhar, ipinanganak noong Oktubre 19, 1910, sa Lahore, British India (ngayon ay Pakistan), ay isang kahanga-hangang siyentipiko at matematiko na gumawa ng malalim na kontribusyon sa larangan ng astrophysics. Binago ng kanyang gawain ang aming pag-unawa sa stellar evolution at ang mga pangunahing batas na namamahala sa uniberso.

Ang hilig ni Chandrasekhar para sa matematika ay kitang-kita mula sa murang edad, at kinilala siya bilang isang kababalaghan sa larangan. Ang kanyang tiyuhin, si Sir CV Raman, isang Nobel laureate sa physics, ay lubos na nakaimpluwensya sa kanyang mga interes sa agham.

Matapos makumpleto ang kanyang mas mataas na edukasyon sa Presidency College sa Chennai at sa Unibersidad ng Cambridge, si Chandrasekhar ay nakabuo ng isang groundbreaking theory sa astrophysics. Sa edad na 19, ipinakilala niya ang konsepto na kilala bilang "limitasyon ng Chandrasekhar." Inilalarawan ng limitasyong ito ang maximum na masa ng isang matatag na puting dwarf na bituin, na higit sa kung saan ito ay babagsak sa isang neutron star o isang black hole. Hinamon ng teorya ni Chandrasekhar ang umiiral na pag-unawa sa stellar evolution.

Sa buong kanyang tanyag na karera, si Chandrasekhar ay humawak ng mga posisyon sa pagtuturo sa Unibersidad ng Chicago. Gumawa siya ng makabuluhang kontribusyon sa iba't ibang larangan ng astrophysics, kabilang ang pag-aaral ng mga white dwarf, neutron star, at black hole. Inilatag ng kanyang trabaho ang pundasyon para sa modernong astrophysics at isulong ang aming pag-unawa sa mga siklo ng buhay ng mga bituin at kalawakan.

Ang isa sa kanyang pinakakilalang kontribusyon ay ang teorya ng radiative transfer, na nagpapaliwanag kung paano inililipat ang enerhiya mula sa loob ng isang bituin patungo sa ibabaw nito. Ang teoryang ito ay nananatiling mahalaga sa astrophysical research ngayon. Ang pambihirang mga insight ni Chandrasekhar ay nakakuha sa kanya ng Nobel Prize sa Physics noong 1983.

Ang pamana ni Chandrasekhar sa astrophysics ay hindi nasusukat. Ang kanyang mga groundbreaking na pagtuklas at teoretikal na gawain ay patuloy na mahalaga sa ating pag-unawa sa kosmos. Ang kanyang impluwensya ay lumampas sa pananaliksik, habang siya ay nagtuturo at nagbigay inspirasyon sa maraming mga batang siyentipiko na nagpatuloy na gumawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa larangan. Ang dedikasyon ni Chandrasekhar sa siyentipikong pagtatanong ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang tunay na pioneer sa astrophysics.

Upang ipagdiwang ang kanyang ika-107 kaarawan, isang Google Doodle ang ginawa noong Oktubre 19, 2017, na kinikilala ang kanyang napakalaking kontribusyon sa larangan.

Kahulugan:

Stellar evolution – Ang proseso kung saan nagbabago ang isang bituin sa paglipas ng panahon, kabilang ang pagsilang, buhay, at kamatayan nito.

Radiative transfer - Ang proseso kung saan ang enerhiya ay inililipat sa pamamagitan ng isang daluyan, tulad ng isang bituin, sa pamamagitan ng pagsipsip, paglabas, at pagkakalat ng mga photon.

White dwarf - Isang siksik, compact na bituin na nabuo mula sa mga labi ng mababa hanggang katamtamang masa na bituin na naubos ang nuclear fuel nito.

Neutron star - Isang maliit, hindi kapani-paniwalang siksik na bituin na nabuo mula sa pagbagsak ng isang napakalaking bituin sa panahon ng pagsabog ng supernova.

Black hole – Isang rehiyon sa kalawakan kung saan napakalakas ng gravity na walang makakatakas sa gravitational pull nito, kahit liwanag.

