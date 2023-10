Ang Russian Segment ng International Space Station ay Nakaranas ng Coolant Leak

By

Iniulat ng NASA na ang isang radiator sa Russian segment ng International Space Station (ISS) ay nagsimulang tumagas ng coolant noong ika-9 ng Oktubre, na minarkahan ang ikatlong insidente na kinasasangkutan ng Russian hardware sa istasyon sa wala pang isang taon. Ang pagtagas ay unang napansin ng mga flight controller na nakakita ng mga flakes na nagmumula sa isa sa dalawang radiator sa Nauka module, na kilala rin bilang Multipurpose Laboratory Module (MLM), na na-install sa istasyon noong Hulyo 2021.

Biswal na kinumpirma ng mga tauhan ng istasyon ang pagtagas matapos ipaalam ng mga flight controller. Bagama't nananatiling hindi malinaw kung gaano karaming coolant ang na-leak at kung gaano katagal, sinabi ng NASA na ang Roscosmos, ang Russian space agency, ay nag-ulat na ang pagtagas ay mula sa isang backup na radiator sa Nauka. Ang radiator na ito ay orihinal na na-install sa Rassvet module noong 2010 at inilipat sa Nauka mas maaga sa taong ito sa pamamagitan ng isang serye ng mga spacewalk.

Parehong tiniyak ng Roscosmos at NASA na ang pangunahing thermal control system sa Nauka ay gumagana nang maayos, at walang mga panganib sa istasyon o sa mga tauhan nito. Gayunpaman, bilang pag-iingat, isinara ng crew ang mga shutter sa mga bintana sa US segment ng istasyon upang maiwasan ang kontaminasyon.

Ang insidenteng ito ay kasunod ng dalawang nakaraang pagtagas ng coolant sa mga sasakyang Ruso sa ISS sa loob ng nakaraang taon. Noong Disyembre, ang Soyuz MS-22 spacecraft ay nakaranas ng coolant leak, na humahantong sa pagpapalit nito ng isang uncrewed Soyuz spacecraft. Noong Pebrero, ang isang uncrewed na Progress MS-21 cargo spacecraft ay dumanas din ng coolant leak. Iniugnay ng Roscosmos ang mga pagtagas na ito sa mga epekto ng micrometeoroids o orbital debris, isang konklusyon na tinanggap ng mga opisyal ng NASA.

Ito ay nananatiling hindi sigurado kung ang kamakailang pagtagas ng coolant ay makakaapekto sa paparating na mga spacewalk na binalak para sa US segment ng ISS. Ang mga astronaut ng NASA na sina Loral O'Hara at Jasmin Moghbeli ay nakatakdang magsagawa ng pagpapanatili ng istasyon at mangolekta ng mga sample ng agham sa isang spacewalk sa Oktubre 12, na sinusundan ng isa pang maintenance spacewalk sa Oktubre 20.

Pinagmulan: NASA, Roscosmos